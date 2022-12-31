救人也殺人？網揭唐山打人、鐵鍊女　網暴奪年輕生命｜走吧！2022

2020年受疫情影響，網絡成為人與人交流更重要的管道。在網絡監管下，網民合力讓「唐山打人」、「徐州八孩母(鐵鍊女)」的案件曝光，在網民的監督和關注下，督促有關單位詳細調查、懲處，迫使官方公布更詳實的資料、更透明的辦事。



但同時，網絡的聲音也並非總是友善。尋親少年劉學州在親生父母再度棄養、面對網絡霸凌等壓力下吞藥自殺、18歲的天水圍少女奈奈被一群自稱「廁妹」的網民網暴跳樓自殺、32歲記者播報安倍晉三遇刺身亡時落淚遭網暴自殺.....等，網民的一句「提醒、嘲諷」，加在一起卻能讓令人窒息。



《香港01》推出「2022年中國大事回顧」系列報道，本文為系列報道第七篇，介紹中國過去一年的網絡事件，網民能救人也能殺人，網絡治理成為一項必做的習題。



震驚全國的唐山打人案 靠網民合力發酵

6月10日一段閉路電視畫面在微博廣傳，兩個女子在燒烤店遭多名男性圍毆，衝突原因疑似是男子搭訕未果。另段閉路電視畫面顯示，兩女子被推倒在地並被帶至燒烤店門外，被男子們毆打、用腳踹，期間有第三位女子想介入幫忙也被毆打，隨後有一男子扛起凳子砸向已經躺倒在地的女性。

唐山燒烤店騷擾並毆打女性事件引發全國轟動。（微博）

兩段閉路電視畫面時長約4分鐘，影片上傳後迅速引起關注，瞬間突破2,000萬人觀看。6月11日，15時唐山警方通報，9名嫌犯已全數落網。8月26日警方決定起訴包括主犯陳繼志在內的27名團夥，認定本次唐山燒烤店打人案涉嫌尋釁滋事犯罪。

事件發生後，被打女生的傷勢、犯人的懲處以及唐山許多深受黑惡勢力的人出面喊話都使唐山打人案不斷發酵。娛樂圈多名藝人紛紛發聲，成龍表示自己快要氣死了，一晚上睡不著，「這樣的事情怎麼可以發生在我們國家？！聽說暴徒現在都被抓獲了，期待法律的嚴懲！」

主犯陳某志被警方訊問畫面首度公開。（影片截圖）

導演徐克也批評，「作為一個中國人，在自己的法治國境之下，竟然出現這麼可怕的霸凌畫面及殘忍無比的虐打。更讓人無法理解的是他們肆無忌憚的態度，這是甚麼時代？」唐山當地的商家和民眾則紛紛拿出身分證實明舉報，控訴遭當地黑惡勢力騷擾的情況。

唐山打人案震驚全國 成龍痛批圍觀男性無動於衷：只有女生站出來

唐山也從一個文明城市變成黑惡之城，形象一落千丈，唐山的「全國文明城市」資格被取消，此前唐山曾四屆蟬聯。河北省公安廳隨後部署夏季治安打擊整治「百日行動」，9月1日宣布，「百日行動」以來，全省公安機關共破獲2.7萬宗刑事案件，抓獲各類違法疑犯2.76萬人，「在全省範圍內迅速形成高壓震懾態勢」。

黑社會不是單個犯罪集團，而是由眾多犯罪個體、鬆散的犯罪團夥、有經營頭腦的組織者整合而成的體系。（Getty Images）

網絡最關心的還有受害女子的傷勢。官方公布女子傷勢是輕傷的說法遭到網民批評，亦有網絡傳聞稱被打女子已經罹難。央視8月29日獨家訪問受害者澄清網絡傳言，並公布事發經過和網傳女子被毆打致死的小巷畫面，但網絡仍有部分質疑之聲未消。唐山打人｜律師：主犯陳繼志庭審時痛哭流涕 稱對不起國家、唐山

9月23日，「唐山燒烤店打人案」於廊坊市廣陽區人民法院公開宣判，主犯陳繼志獲刑24年，其餘27被告判半年至11年 。隨著判決出爐，一些庭審期間發生的細節亦流出。據受害方律師透露，陳繼志在庭審中曾痛哭流涕。

徐州八孩母「鐵鍊女」網民查證尋人 官方三度改口

今年另外一起令網民群情激憤的事情是鐵鍊女事件。事件起因是內地KOL「徐州一修哥」在抖音發布其前往豐縣村民董志民的住所拍攝的影片，董志民在網絡小有名氣，因貧困卻生養8個小孩獲得很多善心人士的捐助，但董志民卻甚少提到他的妻子。

徐州一修哥在旁邊的小破屋發現董志民的妻子被鐵鏈綁著脖子，當時氣溫接近0度，她卻衣著單薄、牙齒零落，吃的食物也很糟。影片得到大量的轉發，更有網民指出徐州八孩母與失蹤女孩李瑩相似，是被人口拐賣到農村。在官方拒不回應前，網民合力使事件曝光。

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因輿情沸騰，徐州官方發出三份通報，內容卻自相矛盾。在官方第一份通報中強調女子是本地人、正常結婚，第二份通報又改口稱其流浪被收養、民政辦未核實身份。第三份通報卻發現婚姻登記記載了其精神異常，以及該女性的籍貫，還精確到村，自相矛盾令人匪夷所思，仍有許多問題未解。

徐州官方的通報也被找出問題，許多網民親自「辦案」，兩名女性志願者更早一步前往豐縣，希望能給予八孩母親幫助，卻被刑事拘留，輿論如雪球般越滾越大。

網民透過有限線索辦案，質疑官方說法：

事件升至省級，江蘇省委省政府2月17日決定成立調查組，2月23日公布調查結果，是事件以來當局第四次發布通報，亦是省級政府首次。通報重申「八孩母親身份是來自雲南的小花梅」，強調她並非網傳的李瑩，又指她從雲南到江蘇曾被二次販賣，最終被董某民（八孩父親）的父親買下，嫁給董某民。



調查結果並提到以涉嫌虐待罪批捕董某民，並批捕兩名涉嫌拐賣的疑犯。此外，豐縣當局共有17人被問責，豐縣縣委書記、副書記和縣長遭撤職。「徐州八孩母」事件發酵後，更多人口拐賣問題被揭露。

4月30日最高法、最高檢、公安部聯合發布《關於敦促拐賣婦女兒童相關犯罪嫌疑人投案自首的通告》，稱為敦促相關疑犯主動投案自首，自4月30日（通告發布日）起至6月30日前，盡快到公安機關等有關單位、組織投案自首，可爭取從寬處理。

今年兩會期間適逢「國際婦女節」，網民號召響應「勿忘鐵鏈女」，呼籲關注人口拐賣問題。圖為天津網民貼出鐵鏈女壁畫。（微博圖片）

尋親少年劉學州自殺 網民：沒有一個人善待他

網民可以合力曝光、發酵事件，讓更多目光關注社會中需要幫助的人，督促有關單位辦案和處理社會問題。但同時，網絡上的霸凌顯示網絡殘忍的另一面。

1月24日凌晨12時2分，尋親成功卻被親生父母誣指貪財的河北邢台17歲（一說15歲）尋親男子劉學州在微博發布疑似遺書的長文，內容講述自己被親生父母賣掉，4歲時養父母在爆炸中雙亡，被校園霸凌、男老師猥褻的成長歷程，提到自己尋找到親生父母卻被二度遺棄，更被親生父母顛倒黑白誣指他要求買樓，他因此被網暴。

內地網民看到帖文後急忙報警，凌晨2時劉學州的舅媽證實，劉學州在三亞海邊吞藥自殺，凌晨4時，劉學州經搶救無效死亡。

尋親成功卻被親生父母指「貪財」遭網暴 河北17歲少年自殺身亡

對於劉學州自殺，內地網民留言提到，他一生經歷被親生父母賣掉、被同學鄰居霸凌、被男老師猥褻、最後因網暴社會性死亡，最終選擇自殺，成長經歷「全員惡人」，「挺過被親生父母拋棄，養父母雙亡，挺過霸凌卻沒能挺過網暴，網暴他的人是兇手」。

劉學州被生母販賣尋親成功卻未收獲親情：

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網民也要求徹查他成長歷程中的不同兇手：「支持買賣兒童同罪、親生父母應該要坐牢」、「調查當初猥褻他的男老師和霸凌者」、「網暴者應該要判刑」。有網民指出，劉學州的一生反映出社會的各種問題，呼籲官媒關注。



《北京日報》以「殺人的網絡暴力不整治不行了」為題批評網暴如一把「消音的槍」，殺人傷人於無形。中央網信辦也決定開展為期1個月的「清朗·2022年春節網路環境整治」專項行動，「隨著相關法律的日益健全以及治理重拳的不斷祭出，更多人會認識到網暴的可怕之處，也會意識到網路發言的邊界之所在」。

針對尋親男孩劉學州事件，根據使用者舉報投訴，微博社區未成年人保護專項團隊已排查清理關洩露當事人個人私隱、挑動矛盾糾紛的違規內容，清理內容290條。

微博官方指出，針對用戶私隱保護，站方擬上線兩個新功能，一是開啟一鍵「防暴模式」，使用者能夠在可選時間內，隔離陌生人的評論和私訊攻擊；二是當用戶收到大量非正常評論時，將彈窗提示用戶是否開啟私隱防護功能。微博強調會上線新功能來應對網絡暴力。

天水圍少女奈奈遭網暴自殺 中港跨境網絡犯罪首例

7月26日18歲的香港少女雷穎琛（網名：依奈，下稱奈奈）墮樓身亡。據了解，她生前曾遭到一群自稱「廁妹」的網民匿名和公開網暴，時間長達兩年。雷母從深圳返港，她表示希望警方能追查事件經過，用法律制裁網暴女兒的主謀，香港警方也已經受理此案。天水圍18歲女自殺｜跨境網暴致死首案？母上網尋兇：信法律還公道

18歲少女奈奈遭微博網民「廁妹」霸凌，直播自殺時卻仍遭到謾罵：

據悉，內地微博流行「匿名bot」形式類似Facebook專頁「XX secrets」可以接受匿名投稿，其中「康帕斯隔空喊話復活bot」是一款以遊戲「COMPASS 戰鬥天賦解析系統」玩家聚集的bot，該bot主張只要投稿就會發文，並以此組成一群自稱「廁妹」的團體。

奈奈因喜歡該遊戲也意外加入「廁妹」們建立的QQ群。但卻因為不熟悉「廁妹」群體的說話方式、特有文化，在加入後遭到網絡霸凌，「廁妹」更多次教唆她自殺。

帶頭領導網暴的微博帳號「重生之我是公公」自稱仇富，在她得知依奈住在天水圍大樓裏、家裏有請佣人而更諷刺她是公主2020年時依奈曾服紫砂自殺後被救回，也一度與帶頭網暴的微博網民和解。詎料，2022年舊事重演。天水圍18歲少女直播自殺身亡 竟因遭內地網絡群體「廁妹」霸凌

雷母表示，家人已經就奈奈遭網絡暴力一事跟香港警方報案，惟網暴的「廁妹」在內地居多，且案件涉及多個網絡平台、多人長時間的網絡暴力，兩地警方的合作是關鍵。惟直至12月底，雷母都未獲得香港警方進一步的消息，她表示1月初通關後盼返港跟進案件。

由於現時本港並沒有就網絡暴力立法，而內地雖近年網絡暴力案件激增，但要做到刑事起訴，還是需要以公然侮辱罪、尋釁滋事罪等罪名起訴，罰則相對傷害和殺人罪較輕。奈奈的案件涉及內地和香港兩個司法管轄區，而網暴者也分散在QQ、微博和B站等平台，又是長期且成組織的活動，令案件更加複雜難解。

奈奈家中擺滿喜愛的遊戲角色玩偶和守則，為自己打氣：

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「跨境網絡欺凌」和「兩地司法互助」事宜是此案的關鍵。作為中港跨境網絡暴力致死第一案，該案若成功立案，將會是推進兩地網絡暴力治理及防治跨境網絡犯罪問題的重要司法實踐。

此外，8月曾參加內地選秀綜藝《創造營2021》的22歲網紅韓佩泉長期被網民懷疑涉嫌吸毒，導致《創造營2021》突然下架又上架。韓佩泉迅速在微博否認吸毒，並附在北京的毒檢中心做檢測的圖片。但網民仍繼續抨擊和質疑他。

韓佩泉在直播間內情緒激動痛哭，更在直播中途拉開窗簾跳窗輕生，所幸被北京公安救下。韓佩泉嫲嫲則在微博發文稱韓佩全平安。

韓佩泉因參加《創造營2021》廣為人知，卻遭遇網暴：

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網暴受害者當然不只年輕人。包括武漢糖水爺爺因為網暴被迫收攤、內地駐日記者因在播報安倍晉三遇刺後落淚被網暴而自殺，河南女教師上網課被不斷入侵網暴受刺激心梗死身亡等，都令人感到遺憾。

2022年網絡的力量更加龐大，「水能載舟亦能覆舟」，網絡能救助人也能傷害人，在人口數龐大、社交平台用戶動輒以億計數的內地，網絡治理和防範網暴更成為刻不容緩的問題。

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第五篇：過度防疫中的生命之殤 促成內地放開的導火索？｜走吧！2022