羽絨行情瘋狂！今年每件普遍漲價200元　背後原因竟與豬價有關？

內地北方地區逐漸轉冷，不少消費者準備購買過冬的羽絨外套，卻發現今年的價格較以往更貴，譬如去年賣300元（人民幣，下同）的款式，今年的「雙十一」折後價要428元。而這背後的原因竟與豬價相關？



今年的羽絨外套價格較以往更貴。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，今年的羽絨外套價格普遍貴過去年，一款羽絨含量90%的鵝絨羽絨外套去年雙十一售價不到1000元，今年雙十一售價則為1200元左右。

這其中最主要的因素就是「羽絨漲價了，年初基本一天一個價。」有羽絨行業從業者表示，因為原材料價格變化大，導致每件羽絨外套的成本要上升15%—30%，而傳遞到終端市場的話，根據不同品牌和充絨量，預計每件羽絨外套會漲價200元—500元。

另有從業者介紹羽絨原料情況稱，「白鴨絨漲了40%左右，11月價格才有所回落。年初90白鴨絨大概43元—45元/公斤，現在大概56元/公斤。」

事實上，羽絨行情「瘋狂」的背後因素，竟與豬價息息相關。據介紹，前期的豬肉價格較低，導致豬肉消費增長從而影響了鴨鵝的肉類需求，進而影響到鴨鵝的養殖，「禽類需求下降，出欄率降低，絨少、商家多，自然就漲價。」

內地活豬供應料會減少，有指今年年底本港豬價或會上升85%。（資料圖片）

從整體而言，內地豬肉價格從2021年開始呈現下跌態勢，近兩年均低位運行。隨着生豬擴大產能、一系列扶持政策出台，豬肉價格目前有所回暖，但仍不及以前。豬肉與鴨、鵝等禽肉在生產和消費鏈條上相互影響，豬肉價格的回落擠壓了鴨鵝消費市場，導致出欄量下降。

據《農民日報》報道，國家水禽產業技術體系數據顯示，2019年商品肉鴨出欄42.68億隻，商品鵝出欄量為6.1億隻。2020年後出欄量開始下跌，2023年商品肉鴨出欄量降為42.18億隻，商品鵝出欄量跌至5.15億隻。

數據顯示，近半年，含絨量90%的白鵝絨價格從5月6日的1069.66元/公斤上漲至11月4日的1143.92元/公斤，上漲幅度達6.94%；含絨量90%的白鴨絨價格從5月6日的481.9元/公斤上漲至11月4日的535.62元/公斤，上漲幅度為11.15%。