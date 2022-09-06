國家發改委：9月8日開始投放中央豬肉儲備　豬價同比漲近4成半

國家發展改革委j今（6）日表示，為切實保障中秋、國慶等節日豬肉市場供應和價格穩定，國家發展改革委會同有關部門將於9月8日投放今年第一批中央凍豬肉儲備，並指導各地近期加大豬肉儲備投放力度。



官方媒體《人民日報》報道，廣西、四川、吉林、寧夏、湖南等地已啟動地方豬肉儲備投放工作。國家發展改革委相關負責人表示，將密切關注生豬市場動態，必要時進一步加大儲備投放力度，建議養殖（場）戶保持正常出欄節奏，相關企業有序釋放豬肉商業庫存，保障市場需求。

國家發展改革委1日曾表示，今後一段時間，國家發展改革委將會同有關部門分批次持續投放中央豬肉儲備，並指導各地聯動投放地方豬肉儲備。同時，建議養殖(場)戶合理安排生產經營，保持正常出欄節奏；相關企業有序釋放豬肉商業庫存，增加市場供應。

什麼是中央儲備肉？

投放中央儲備肉是在出現突發危機事件時平抑肉價的重要手段，即通過國家儲備調節市場供需，以保障民生和維護社會穩定。我國於1979年正式建立中央儲備肉製度，到了上世紀80年代中期，中央開始改革和完善儲備肉製度，這一制度逐步成為實施宏觀調控的重要手段。

建立儲備肉製度的目的主要有兩個，一是在發生自然災害、重大衛生和公共安全等突發事件的時候，有力保障人民群眾基本生活的需要；二是通過儲備肉的投放，有效地穩定市場、平抑物價，避免價格過快上漲。

2020年12月31日，湖北省武漢市，居民在一條以香腸聞名的街道上購買豬肉。

豬肉價格走勢如何？

據農業農村部信息中心和山東卓創資訊股份有限公司聯合監測，8月22日-8月26日，16省（直轄市）豬肉價格總指數的周平均值為每公斤28.37元，環比上漲4.0%，同比上漲46.7%，較上週擴大11.8個百分點。

農業農村部信息中心指出，開學季臨近，北方部分區域學校食堂提前備貨，同時養殖端看漲惜售情緒加重，減少生豬出欄量，加之局部區域存在小體重豬源二次迴圈增重現象，亦導致供應收緊，支撐生豬及豬肉價格上漲；臨近週末，豬肉價格漲至高位，終端消費需求減少，部分區域豬肉價格止漲企穩，個別區域微幅回落。

此前，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉在國新辦舉行的新聞發布會上表示，儘管近期豬肉價格較快上漲，但是生豬產能目前來看總體處於合理水平，加之市場調控引導加強，有利於穩定供求關係，豬肉價格大幅上漲可能性不大。

2022年5月16日，湖北省武漢市，一名豬肉小販在公開市場上打盹。（Getty Images）

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