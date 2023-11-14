內地豬價按年跌逾40%　刺激消費者購買慾望

內地生豬市場價格出現一定程度下跌，導致豬肉價格按年下降逾40%，不少消費者表示，有了更多的購買慾望。



內地生豬市場價格出現一定程度下跌，導致豬肉價格按年下降逾40%。（視覺中國）

據「環球網」報道，隨着全國多地持續降溫，被視為溫補食材的豬肉，需求量有所增加、銷量回暖。而在此情況下，生豬的價格亦出現一定程度的變化。

農業農村部對500個集貿市場的監測，截至11月第2周，生豬價格為15.18元（人民幣，下同）/公斤，按月下降0.73元/公斤，降幅為4.5%，按年跌42.1%。據上市豬企最新發布的報告，今年前三季度，生豬養殖企業普遍處於虧損狀態。

國家生豬產業技術體系產業經濟崗位科學家王祖力分析，今年初全國能繁母豬存欄量基本上處在近兩年的高位水平，市場供應較為充足。目前豬肉消費處於中秋國慶雙節與春節兩個消費旺季之間，需求回落明顯，導致豬價下跌。

王祖力又指，由於天氣變冷，呼吸道、腹瀉等動物疫病進入了高發期，部分養殖場戶因為擔心疫病風險，加快了出欄節奏，一定程度增加了市場的供應，導致豬價較為低迷。

豬肉價格的下降，令不少消費者表示，有了更多的購買欲望，同時亦一定程度上提高了豬肉的消費量。湖南省最大的豬肉交易中心，有工作人員表示，有近3000間採購商在此交易，最近每天豬的交易量在400隻左右，平均上漲3%到5%。

有業內人士表示，全國大範圍降溫之後，豬肉消費逐步回暖，再加上南方即將進入腌肉季及元旦、春節雙節將至，未來豬價會有一個企穩向上的動力，但受供需不平衡的影響，四季度豬價不具備大幅上漲的基礎。為緩解庫存高企的壓力，不少企業也開始通過延伸產業鏈，製作臘肉、香腸、零食等深加工產品去庫存，提高企業利潤。