印媒：印度攔截中國赴巴基斯坦商船扣查貨物　中使館：非軍用物資

據多家印度媒體報道，印度官員3月2日表示，印度安全機構曾於1月攔截一艘從中國前往巴基斯坦的船隻，並扣查一批「軍民兩用」貨物，且「可被用於生產導彈」。

對此，巴基斯坦外交部回應稱，印媒的相關報道反映出印媒報道習慣性歪曲事實。中國駐印度大使館亦回應表示，猜測性的報道和不負責任的暗示不具建設性，並稱貨物非軍用物資，亦非中國防擴散和出口管制的兩用物項。



印媒報道稱，印度海關於1月23日攔下一艘懸掛馬耳他國旗、從中國開往巴基斯坦卡拉奇的商船，懷疑其運載一批「軍民兩用」貨物。

在對貨物檢查後發現，這批貨物重22180公斤，包括由一家意大利公司生產的計算機數控設備。印度國防研究與發展組織在對貨物進行檢查後認為，該設備「可用於製造巴基斯坦導彈計劃中的關鍵部件」。

印度媒體稱，印度官方曾於1月攔下一艘從中國開往巴基斯坦的商船，稱貨物「可被用於生產導彈」。（《印度教徒報》新聞配圖）

巴基斯坦外交部發言人2日發表聲明稱，事件很簡單，「一家位於卡拉奇的商業實體進口了一台商用車床，該實體為巴基斯坦的汽車行業提供零部件。該設備的規格清楚地標明其純商業用途。巴基斯坦譴責印度動用高壓手段扣押商」。

中國駐印度大使館發言人3日向官媒《環球時報》表示，使館注意到有關報道，正核實其真實性。作為負責任的大國，中方一貫嚴格履行國際防擴散義務和相關國際承諾。猜測性報道和不負責任的暗示不具建設性。

發言人指出，2020年3月，印度媒體就曾炒作中國「大翠雲」號貨輪運送所謂「兩用物資」，而經了解，有關貨物根本不是什麽軍用物資，也不是中國防擴散和出口管制的兩用物項。

據印度媒體報道，中國「大翠雲」號貨輪2020年2月3日停靠印度坎德拉港，目的地為卡拉奇。但隨後印度海關和情報部門扣押了船上據稱「可能被用於軍事用途的敏感物資」。印度國防研究與發展組織查驗後認為，從船上扣留的一台工業高壓釜「可用於製造超遠程導彈或衛星的火箭發動機」。

中國外交部發言人當時表示，中國一貫嚴格履行國際防擴散義務和相關國際承諾。經了解，有關貨物為「熱處理爐殼體系統」，由一家中國私營企業生產。