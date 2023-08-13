中國工程師車隊巴基斯坦遇襲　中使館：強烈譴責恐怖主義行徑

巴基斯坦瓜達爾港當地時間13日傳出爆炸聲和槍聲，疑似發生針對中方工程師的襲擊事件。中國駐巴基斯坦使館表示，事件未造成中方人員傷亡，相關人員已得到妥善安置。中方對這一恐怖主義行徑表示強烈譴責，已要求巴方嚴懲兇手。



當地時間8月13日9時17分，瓜達爾港中方項目車隊從瓜達爾機場返回港區途中遭遇路邊炸彈襲擊和槍擊。據《環球時報》此前報道，中方人員共23人，車隊包含3輛SUV，1輛麵包車，均為防彈車。襲擊過程中有一簡易炸彈爆炸，麵包車受到槍擊，防彈玻璃有裂紋。

中方車輛受槍擊後，車窗上留下了彈孔。（環球時報）

中國駐巴基斯坦使館表示，8月13日，在俾路支省瓜達爾港附近，載有中國公民的車隊遭遇襲擊。 事件未造成中方人員傷亡，相關人員已得到妥善安置。

中國駐巴基斯坦使館表示，強烈譴責這一恐怖主義行徑。 中國駐巴基斯坦使館和駐卡拉奇總領館已在第一時間啟動應急預案，要求巴方對此次襲擊事件進行徹查，嚴懲兇手，同時要求巴各級相關部門，務必採取切實有效措施，避免類似事件再次發生。

使館表示，中方將繼續同巴方一道，共同應對恐怖主義威脅，切實保護在巴中方人員、機構和專案的安全。鑒於當前安全形勢，中國駐巴基斯坦使館提醒在巴中國公民務必提高警惕，加強防範措施，確保生命和財產安全。