美國大選｜國民黨主席朱立倫賀特朗普當選：相信台美能更密切合作

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國前總統特朗普將重返白宮，國民黨主席朱立倫也公開表示，恭喜特朗普當選美國第47任總統，也祝賀美國人民再次完成民主選舉。



他表示，我們希望未來的台美關係更穩健，國民黨也相信美國在有經驗的特朗普總統領導之下，台美能有更密切的合作關係。朱立倫指出，美國是世界民主陣營最關鍵的角色，國民黨會繼續秉持「親美友日和陸」的外交政策，在「強化國防」與「交流對話」的「2D戰略」基礎上穩定區域局勢。



朱立倫今在Facebook指出，國民黨長期以來與美國朝野政黨保持密切關係，黨駐美代表處也與美國行政部門、國會、以及各重要智庫建立良好的溝通管道、互信基礎。

朱立倫指出，他已經委請副主席夏立言和國際部主任黃介正後天啟程到華府訪問，與美國政府、國會、及重要智庫人士會談。尤其對於可能接任新政府要職的重要人士，國民黨一定會取得聯繫管道，傳達台灣多數民意對和平現狀的堅持。