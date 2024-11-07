中國前10個月進出口總值36.02萬億 同比增5.2% 船舶出口增74.9%
撰文：鄭寧
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中國海關總署今日（7日）公布數據顯示，今年前10個月，中國貨物貿易進出口總值36.02萬億元，外貿實現平穩增長。
據海關統計，今年前10個月，中國貨物貿易進出口總值36.02萬億元，同比增長5.2%。其中，出口20.8萬億元，增長6.7%；進口15.22萬億元，增長3.2%。
從出口看，中國機電產品出口12.36萬億元，增長8.5%，占同期中國出口總值的59.4%。其中，船舶、汽車、摩托車出口增速較快，分別增長74.9%、20%、24.6%；家用電器、通用機械設備出口分別增長16.1%、14.5%。
從進口看，能源產品、礦產品進口量分別增加5.1%、4.9%；機電產品進口5.75萬億元，增長8.6%，其中航空器零部件、電子元件分別增長13.7%、11.5%。
海關統計數據顯示，今年前10個月，中國對共建「一帶一路」國家進出口16.94萬億元，增長6.2%。其中，對東盟進出口5.67萬億元，增長8.8%，占同期中國進出口總值的15.7%，東盟繼續保持中國第一大貿易夥伴地位。
同期，對歐盟、美國、韓國分別進出口4.64萬億元、4.01萬億元、1.91萬億元，分別增長1.2%、4.4%、6.7%。此外，對RCEP其他成員國進出口10.74萬億元，增長4.3%；對其他金磚國家進出口5.12萬億元，增長4.5%；對拉美進出口3.09萬億元，增長9.1%。
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