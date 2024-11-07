內地諾如病毒感染增多　深圳此前發布提醒　中疾控：傳播途徑多樣

北京、河南、浙江、廣東等地近期均發布提醒稱，諾如病毒引起的急性感染性腹瀉已進入發病高峰期。周三（11月6日），中國疾控中心介紹，諾如病毒是引起急性胃腸炎常見的病原體之一，秋冬季高發，目前部分地區感染增多。



目前部分地區諾如病毒感染增多。（央視新聞）

中國疾病預防控制中心研究員彭質斌介紹，近期，部分地區諾如病毒感染有增多的趨勢，諾如病毒是導致急性胃腸炎常見的病原體之一。諾如病毒急性胃腸炎全年均可發病，秋冬季高發，又名「冬季嘔吐病」。

彭質斌說，該病傳染性強，傳播途徑多樣，主要通過攝入被患者糞便或嘔吐物污染的食物或水、接觸患者糞便或嘔吐物、吸入患者嘔吐時產生的氣溶膠以及間接接觸被糞便或嘔吐物污染的物品和環境等感染。

彭質斌提醒，托幼機構、學校等人群聚集場所易引起聚集性疫情。感染後常見症狀主要為嘔吐和腹瀉，其次為噁心、腹痛、頭痛、發熱、畏寒和肌肉酸痛等；其中兒童感染後臨床表現以嘔吐為主，成年人則以腹瀉為主。

中國疾控中心提醒，貝類海鮮類食品要煮熟。（資料圖片）

彭質斌稱，諾如病毒急性胃腸炎多為自限性疾病，目前沒有特效藥物和疫苗可用。但多數症狀較輕，無須特殊治療，休息2—3天即可康復，可以適當口服糖鹽水或口服補液鹽補充嘔吐和腹瀉消耗的水分。對於嬰幼兒、老年人，特別是伴有基礎性疾病的老年人，如果出現頻繁嘔吐或腹瀉，導致脫水等較嚴重症狀時，應及時治療。

為了減少諾如病毒的傳播，應注意飯前、便後、加工食物前應按照正確的洗手法，用番梘和流水洗手；用消毒紙巾和免洗手消毒劑不能代替洗手。加工處理食品時應生熟分開；蔬菜瓜果應徹底洗淨，烹飪食物要煮熟，特別是貝類海鮮類食品；不飲用生水。諾如病毒急性胃腸炎患者在症狀期間和症狀消失後2到3天內，盡量避免與他人接觸。發生嘔吐時，應盡快疏散人群，做好通風，用含氯消毒劑對污染的環境和物品進行規範消毒處理。