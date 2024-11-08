華為公布最新固態電池專利　具較長使用壽命

《南方都市報》報道，11月5日，華為公布了一項硫化物固態電池發明專利，名稱為《摻雜硫化物材料及其製備方法、鋰離子電池》。



專利摘要顯示，本實現方式公開的摻雜硫化物材料可以作為硫化物固態電解質應用在鋰離子電池中，使得鋰離子電池具有較長的使用壽命。



華為在上海的一間分店。 （Reuters）

國家智慧財產權局資訊顯示，華為這項專利申請日期在2023年5月5日。專利名為， 「摻雜硫化物材料及其制備方法、鋰離子電池」。

據了解，華為這次申請專利的固態鋰離子電池具有高能量密度、高安全性、長循環壽命、高穩定性能等特點，能夠滿足未來電動車、儲能等多種應用場景對鋰離子電池不斷提高的性能要求；同時解決液態鋰硫電池體系中多硫化物（LiSx）穿梭導致容量衰減嚴重的瓶頸性難題。

除了華為外，業內多家車企也已經佈局固態電池技術。今年8月，比亞迪（002594）提出一項全固態電池發明專利申請。專利摘要顯示，該電池為交錯層疊的結構形式，負極片與正極片之間包括固態電解質層。

2023年4月28日，在英國法茵堡（Farnborough）舉行的 Fully Charged Live電動汽車展會上，中國汽車製造商比亞迪展示其生產的Atto 3電動SUV。（Reuters）

電池的最外層設計為陶瓷層，利用陶瓷層自身良好的剛性和硬度，使電池在等靜壓過程中承受較大的壓力時，能保證均勻地受力，使得壓面平整，不易使外包裝膜破裂，且在後續的拘束加壓過程中不會使電池撕裂，電池將具有良好的首效和迴圈性能。

上汽集團旗下智己汽車此前也宣布，發布業內首款搭載「超快充固態電池」新車型——智己L6，並開啟預售。該款電池為行業首款准900V「超快充固態電池」，容量為133KWh，續航里程可超1000公里。

2024年固態電池產業發展重要節點

研究機構GGII預測認為，2024年將是固態電池產業發展的一個重要節點，年內有望實現（半）固態電池的大規模裝載應用，預計全年裝機總量將歷史性地突破5GWh大關。

此外，研究機構EVTank發佈的《中國固態電池行業發展白皮書（2024 年）》指出，預計到2030年，全球固態電池出貨量將達到614.1GWh，在整體鋰電池中的滲透率預計在10%左右，市場規模將超過2500億元，主要為半固態電池。預計全固態電池大規模的產業化時間節點將在2030年左右。

山西證券研報指出，固態電池在理論上具備更高的能量密度、更好的熱穩定性、更長的迴圈壽命等優點，有望解決鋰電池面臨的比能量低、迴圈壽命短及安全性能差的困境，符合未來大容量二次電池發展方向。目前，半固態電池已裝車，高端長續航車型、eVTOL（電動垂直起降飛行器）等方向對固態電池需求明確。

不過，此前寧德時代儲能事業部技術長許金梅指出，目前沒有任何一種固態電解質是十全十美的，不過硫化物路線或率先突破；寧德時代首席科學家吳凱今年稍早透露，寧德時代2027年小批量生產全固態電池機會很大，硫化物路線進展較快，已建立10Ah級全固態電池驗證平台。