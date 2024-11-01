華為首3季淨利挫13.8%　營收漲三成　任正非：還不能說能活下來

時值蘋果Apple放榜，華為首三季業績同出爐。根據其向上海清算所公佈的數據，今年首三季歸屬於母公司所有者的淨利潤，按年挫13.8%至628.7億元（人民幣，下同）；營收按年增長29.5%至5859億元。



結合此前，公司官網披露的上半年的情況，即錄得4,175億元的收入，淨利潤率為13.2%。計算可得，公司上半年淨利潤為551.1億元，在此情形下，單計第三季度，則公司營收為1,684億元，淨利潤就為77.6億元。



IDC此前數據指 華為第三季出貨量大增42%

華為旗下有五大業務板塊，包括ICT基礎設施、終端、雲計算、數位能源和智慧汽車解決方案業務，綜合市場觀點，仍認為手機終端以及汽車業務，力撐業績表現。

根據研究機構IDC此前報告，其指出華為第三季，在中國手機市場市佔率位列第三，較第二名的iPhone僅隔0.3個百分點，且華為的手機出貨量，按年大升42%。

華為創始人任正非與國際大學生程序設計競賽（ICPC）主席、教練及獲獎選手座談會紀要昨日（31日）公布。（資料圖片）

任正非：到今天也還不能說能活下來

不過昨日，華為創始人任正非，恰有一項座談會的會議紀要公佈，當時他稱「到今天，也還不能說我們就能活下來」。其表示，中國99%的公司可以與美國合作，沒有受到制裁，芯片算力比華為高，能買到的東西也更好，未來能否生存，仍在掙扎中，需保持危機意識。