華為發布全球第三大手機作業系統　「純血鴻蒙」特別之處是什麼？

國產手機大廠華為日前正式發布有「純血鴻蒙」之稱的原生鴻蒙系統HarmonyOS NEXT，是內地首個實現全棧（Full Stack）自研的操作系統。

華為鴻蒙自此成為繼Apple iOS及Google Android後，全球第三大手機作業系統。



「純血鴻蒙」打破壟斷格局 實現全面突破

華為常務董事余承東在發布會上宣布正式推出「純血鴻蒙」。（視覺中國/當代中國授權）

所謂「純血」，即鴻蒙系統不再依賴由Google Android開放源代碼項目（AOSP）來提供核心功能，只支持鴻蒙內核和鴻蒙系統的應用。

這種全新設計可以砍掉40%的冗餘代碼，使系統的流暢度、能效、安全性得到了大幅提升。

據華為常務董事余承東介紹，鴻蒙成功實現了「一個系統，統一生態」，打通多設備、多場景，實現服務和信息的自由流轉。余承東更表示，鴻蒙打破長期以來手機作業系統主要是由歐美主導的格局，實現了全面突破，實現了終端操作系統的自主可控，更是「用10年的時間幹了歐美同行30多年才做成的事」。

鴻蒙在中國市佔第二 逾1.5萬原生應用和元服務

「純血鴻蒙」已有超過1.5萬個原生應用和元服務。（視覺中國/當代中國授權）

鴻蒙最早在2019年發布，截至目前，其在中國市場已佔據第二名的領先地位，擁有1.1億以上的代碼行、675萬註冊開發者和10億以上鴻蒙生態設備。鴻蒙已有超過15,000個原生應用和元服務上架，通用辦公應用覆蓋全國超過3,800萬個企業。

另一方面，鴻蒙亦有針對人工智能（AI）有所作為，首次將原生的AI能力融入系統，在盤古大模型加持下，虛擬助理「小藝」能力全面提升，具備更強的感知、推理能力。

鴻蒙在信息無障礙領域，更首創AI聲音修復功能，實時修復言語障礙者所表達的語句，提升80%以上，讓語言障礙人士在面對面交流時也能「清晰表達」。

「純血鴻蒙」不再兼容Google Android的應用程式，並已正式在HUAWEI Pura 70系列、HUAWEI Pocket 2系列、HUAWEI MatePad Pro 11吋2024款等型號首發公開測試。華為Mate XT非凡大師、nova flip、nova13系列等更多設備，則會陸續在2025年加入公測。

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