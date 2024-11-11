中國新軍備「飛行手榴彈」即將曝光　小型無人機擁15公里攻擊半徑

中國大批新軍備本月在珠海航展亮相，軍用無人機佔據了中心舞台。大型隱形無人機「彩虹7」，11月9日已經亮相；有「飛行手榴彈」之稱的小型自殺式旋翼無人機「彩虹817A」，據報也將現身。



第15屆中國國際航空航太博覽會本月12日將在珠海國際航展中心拉開序幕，展期六天。

據央視報道，彩虹7無人機的真機9日首次在珠海航展亮相，中國航太空氣動力技術研究院同日發布了彩虹7的試飛畫面。

彩虹-7無人機。（央視軍事）

彩虹7由中國航空工業集團開發，外形科幻，翼展超過27米，飛翼布局類似美軍B2轟炸機或X47B無人機。這款大型隱身無人攻擊機具有長航時、高載荷能力，能掛載多種導彈、制導炸彈等武器，主要執行戰略偵察和遠程打擊等軍事任務。

隱身設計也使彩虹7在面對高威脅環境時，更難被探測到。這款無人機的模型早在2018年就曾現身珠海航展，當時僅處於詳細設計階段。

彩虹-7無人機。（央視軍事）

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲接受《聯合早報》採訪時分析，彩虹7與2013年首飛的解放軍隱形無人攻擊機「攻擊11」外形相似，採用三角翼造型，可降低被雷達偵測到的機會。彩虹7尺寸小於攻擊11，未來可能在航母戰鬥群上搭配預警機使用。

俗稱「自殺式無人機」、已在俄烏戰場上驗證作用的數款巡導彈（介於巡航導彈和無人機之間的智能化導彈），據報也將亮相。

其中彩虹817A迷你攻擊無人機，是四旋翼巡導彈，最大航程15公里，殺傷半徑五米。該型無人機可由單兵投放並遙控襲擊，也可由「彩虹YH1000」無人運輸機等大型無人機，在空中釋放千架迷你無人機「蜂群」作戰。

蘇紫雲研判，彩虹817A造價便宜，對標巷戰中能無聲無息靠近敵軍的以色列「螢火蟲」巡彈道戰術無人機，未來勢必成為解放軍重要的輔助作戰系統。

據報道，「彩虹9」中高空長航時無人機、「彩虹3D」低成本無人機等的真機，也將在珠海航展亮相。

中國軍事評論員宋忠平受訪時分析，中國軍隊在俄烏戰爭爆發前就重視開發使用無人機。「俄烏戰爭則為中國指明瞭道路，證明軍隊擁有大量的無人裝備是未來的發展方向，並且得到實際驗證。」

他指出，中國無人裝備優勢明顯，門類齊全且造價低廉，各軍兵種都配備用途廣泛的無人軍備。但目前欠缺實戰經驗，需加大出口積累作戰經驗。

「九天」無人機。（央視軍事）

蘇紫雲則分析，北京軍方高層近年持續強調提高新質戰鬥力，指出裝備發展的大方向，俄烏戰爭則是解放軍加速發展無人軍備的額外推力。

他表示，本屆珠海航展大批無人軍備亮相，令外界印象深刻，表明解放軍軍改已取得初步成果，並持續以比美國更小的軍事預算、開發打不對稱戰的武器裝備，無人載台和作戰能力都已大幅提升。

但蘇紫雲研判，解放軍新無人軍備的弱點，在航電設備可能因美國及其盟友實施晶片限制而暫時落後美軍。

航母、兩棲艦隊的核心武器裝備，也是本屆中國航展亮點。其中，殲15T、殲15D艦載戰鬥機，直20J艦載直升機等都是首次亮相。

蘇紫雲指出，殲15T是一款能彈射起飛的機型，明顯是專為中國第三艘航母、採取電磁彈射的福建艦打造。戰機的前起落架上裝有牽引鉤，起落能力獲進一步強化，也能承受電磁彈射器的瞬間加速。殲15D則是海軍型電子戰機，讓解放軍航母戰鬥群在電子戰中有壓制敵方的能力。

宋忠平指出，中國海軍「不能作為一個宅男永遠停在家門口」。海軍航空兵原來主要在陸地部署，目前配置航母、兩棲攻擊艦後，整體作戰半徑大大延伸，未來發展方向將是全球化、戰略、藍水海軍。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

