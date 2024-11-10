中國空軍公開「殲-20」飛行影片　發射導彈成功擊落目標

11月10日，解放軍空軍官方帳號「人民空軍」公開戰機「殲-20」飛行畫面。影片中，「殲-20」在空中成功發射導彈，精準擊落目標。



公開資料顯示，殲-20由成都飛機工業集團生產，裝備中國人民解放軍空軍的第五代戰鬥機，採用雙發、鴨式氣動佈局、隱身的設計，由成都飛機設計研究所的楊偉擔任總設計師。是繼美國F-22和F-35之後世界上第三款進入量產並服役的第五代隱身戰鬥機，也是世界上首款將會擁有雙座型的第五代隱身戰鬥機。

中國空軍公開「殲-20」發射導彈成功擊中目標的影片。

中國空軍公開「殲-20」發射導彈成功擊中目標的影片。

中國空軍公開「殲-20」發射導彈成功擊中目標的影片。

中國空軍公開「殲-20」發射導彈成功擊中目標的影片。

殲-20在2016年11月的第十一屆中國國際航空航天博覽會上首次公開並進行雙機飛行展示。2017年7月30日，3架殲-20在慶祝中國人民解放軍建軍90周年閱兵上首次以戰鬥姿態公開。

本次中國珠海航展上，中國航空工業集團自主研制的新一代中遠程、重型、雙座、多用途隱身戰鬥機「殲-20S」也將亮相，該款機型具有優異的中遠程制空作戰能力和對地、對海精確打擊能力；具有突出的態勢感知、電子幹擾和戰術指揮控制能力；具有有人/無人機協同作戰能力。