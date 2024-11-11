「機器狼」亮相中國航展　無人作戰平台顛覆未來戰場格局

在第15屆中國航展上，中國兵器裝備集團自主研製的無人地面作戰裝置「機器狼」首次亮相並進行動態展示，展示了中國未來戰場上新型智能無人裝備的實力。這種作戰平台被設計為智能化、多功能的分隊，具備偵察、運補和打擊的能力，讓未來作戰更為靈活。



中國兵器裝備集團自動化研究所有限公司自主研製的「機器狼」首次在中國航展現場進行動態展示。（央視軍事）

央視軍事報道，「機器狼」分隊內部分工明確，包含三種功能各異的平台：首先是前線偵察「機器狼」，負責蒐集敵方信息；其次是綜合保障「機器狼」，為作戰單位提供彈藥與物資補充；最後是精確打擊「機器狼」，具備步槍掛載功能，能夠根據偵察數據進行精確打擊。

中國兵器裝備集團自動化研究所有限公司自主研製的「機器狼」首次在中國航展現場進行動態展示。（央視軍事）

報道介紹，「機器狼」以集群作戰為核心概念，實現「人、車、狼」的互聯互通，使整個作戰體系的信息共享與協同更加流暢。這一智能集群作戰方式可應對複雜的地形場景，有助於特戰與步兵部隊提升突擊能力與通信穩定性。

中國兵器裝備集團自動化研究所有限公司自主研製的「機器狼」首次在中國航展現場進行動態展示。（央視軍事）

相較於「機器狗」，「機器狼」在偵察、打擊和物資保障方面均有更強性能。中國兵器裝備集團自動化研究所（簡稱「58所」）人員戴健指出，這是從「狗」到「狼」的一大戰力提升。