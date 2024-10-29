淘寶雙11竟開賣20件大國重器　國產巨型載人飛艇驚人價格曝光

近日不少內地網友收到來自中國航空工業集團、中國兵器裝備集團等多個「國家隊」雙11上新短訊，其中內地自主研發AS700載人飛艇，開價售價2299萬元人民幣引發討論。



綜合《觀察者網》、《快科技》報道，由官方國資委經營的新媒體「國資小新」淘寶店，日前上架20件「大國重器」和6件民用商品，包括「祥雲」AS700載人飛艇、中國移動的「九州」算力光網-400G骨幹網、中國兵器裝備DTJ-X3型自動破窗器等。

不少網友收到淘寶雙11推銷簡訊，國產AS700載人飛艇開售2299萬元人民幣引發討論。（微博圖片）

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其中「祥雲」AS700載人飛艇已率先上架，折扣力度也最大「直降200萬元」人民幣。

其銷售頁面顯示，該飛艇活動價為2299萬元人民幣，定金5萬元人民幣，這也是目前「唯一可售賣」的大國重器。

據悉，AS700載人飛艇是中國航空工業集團自主研發的一款新型軟式、準平衡飛艇，於2023年12月獲得民用航空局頒發的型號合格證，是內地首個按照適航規範法規自主研製、具有完全自主智慧財產權的民用載人飛艇。

飛艇長寬高分別為50米、13米、16米，最大載人數10人，最大起飛重量4150kg，最大航程700公里，最大航時10小時。

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相關消息一出，引發網友熱烈討論，紛紛調侃：

「直降200萬，哈哈哈，我缺的是200萬嗎？我連裝下這機器的地方都沒有」

「是詐騙短信吧」

「能七天無理由和退貨運費險嗎」

「下單能開發票嗎」



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