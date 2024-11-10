雙11｜女子拆包裹後冇洗手捽眼慘「生蛇」　醫生：治療不當可致命

「雙11」購物節近年大受歡迎，但拆速遞包裹時不小心處理可能會感染疾病。內媒近日報道指，武漢一名女子在拆速遞包裹時揉了下眼睛，眼睛就開始癢、紅腫，去醫院被確診為「生蛇」（帶狀疱疹感染）。



武漢一名女子在拆速遞包裹時揉了下眼睛，去醫院被確診為「生蛇」（帶狀疱疹感染）。（《極目新聞》）

武漢一名女子在拆速遞包裹時揉了下眼睛，去醫院被確診為「生蛇」（帶狀疱疹感染）。（示意圖，非當事人）

《極目新聞》報道指，65歲的女事主不愛外出活動，總愛留在家裡，買東西多半靠網購。10月18日上午，陳女士又收了一堆速遞包裹，在拆速遞包裹後就順手揉了揉眼睛，中午就感覺眼睛開始發癢。午覺過後，她眼睛紅腫，還出現了疙瘩和凸起，疼痛難忍，於是到武漢市東湖醫院就診。

該醫院的潘淼醫生檢查後，判斷女事主患上了眼部帶狀疱疹，分析原因估計是她不愛運動，身體抵抗力低，拆完速遞包裹後沒有洗手直接揉眼睛，感染了病毒所引起。

潘淼指，眼部帶狀疱疹由水痘—帶狀疱疹病毒感染引起，多見於老年人。抵抗力差是常見誘因，這種病毒潛伏在體內，當身體抵抗力下降時，病毒就會被激活，從而引發帶狀疱疹。

只要曾經感染過水痘，就有機會生蛇。而近年年輕一族的發病數字更有上升跡象。（圖片：freepik）

醫治不當可造成死亡

潘淼指，這種疾病會影響神經和皮膚，主要症狀包括眼部皮疱疹、疼痛、紅腫、瘙癢等，還會出現同一部位的頭痛，可累及眼結膜。患者會先出現單側眼瞼的腫脹、眼充血，疼痛較為劇烈，若醫治不當可能會導致角膜炎、角膜潰瘍、結膜炎等，嚴重者會影響視力，甚至繼發腦炎甚至造成死亡。而且隨著病情的演變，很多患者會在疱疹乾燥、結痂後伴有持續日久的併發症—帶狀疱疹後遺神經痛。

潘淼說：「快遞外包裝由於運輸過程長，有許多髒污殘留，我們拆完快遞後，這些微生物就可能通過手的接觸，導致感染發生。」