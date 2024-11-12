三部門：小學使用電子產品開展教學時長　不超過教學總時長30%

據中國教育部網站周二（12日）消息，為減少幼兒和小學生近視發生，近日，教育部聯合國家衛生健康委、國家疾控局印發《關於切實抓牢幼兒園和小學近視防控關鍵階段防控工作的通知》（下稱《通知》），當中提到，小學使用電子產品開展教學時長不超過教學總時長30%。



《通知》作出八項部署，一是創造條件保障充足戶外活動時間。鼓勵幼兒園老師和家長帶領幼兒參加以遊戲為主的戶外活動和適宜的體育運動，確保幼兒每天戶外活動時間不少於2小時。有序組織和督促小學生課間到室外活動或遠眺，增加校內體育鍛煉時間。鼓勵小學在教室門口或公共區域設置「微活動區」。

二是著力改變家長重治輕防觀念。指導幼兒園、小學發揮家長會、家委會和家長學校作用，面向家長開展有針對性的宣傳教育，提升家庭近視防控意識。指導家長為幼兒和小學生創造良好的居家視覺環境，提高對孩子使用電子產品的監管意識。指導家長引導孩子多去戶外活動，配合學校開展視力監測等工作。

三是深化落實「六個一」近視防控要求。在每所小學推進落實「每班張貼一張標準對數視力表、小學生每天上下午各做一次眼保健操、每月開展一次班級內視力自測、每季度開展一次近視防控科普宣教活動、每學期初開展一次專題部署、每年跟蹤對比分析一次全校學生視力狀況」等「六個一」近視防控要求。

四是主動改善視覺環境。學校採購符合標準的可調節課桌椅，為小學生提供符合用眼衛生要求的校園環境。全面深入實施「學校明亮工程」，嚴格按照標準落實教室、宿舍、圖書館（閱覽室）等采光和照明要求，使用利於視力健康的照明設備。

當局指，小學要將近視防控知識融入課堂教學。（VCG）

五是有針對性加強視力健康教育。小學通過健康教育課程或主題班會等形式，將近視防控知識融入課堂教學、校園文化和學生日常行為規範。鼓勵小學在有條件的幼兒園和小學建立眼健康科普宣教區或科普長廊。鼓勵班級設立學生視力健康委員等班級近視防控專門崗位。

六是強化視力監測預警作用。幼兒園落實幼兒健康檢查制度，每半年檢測一次幼兒視力。小學嚴格落實學生健康體檢制度和每學期兩次學生視力監測制度。幼兒園和小學及時向家長反饋幼兒和小學生的視力異常情況。醫療衛生機構為視力監測結果異常的幼兒和小學生提供進一步診斷和針對性咨詢指導。監測遠視儲備量，對遠視儲備消耗過早過快的幼兒和小學生進行預警提醒。

七是落實「雙減」政策。強化教學管理，嚴禁小學超前教學和超綱教學。嚴格規範校外培訓機構管理，線上培訓機構每課時不超過30分鐘，課程間隔不少於10分鐘。幼兒園科學做好入園準備教育，在遊戲和生活中培養幼兒健康的體魄、良好的生活習慣以及入園所需的關鍵素質。小學落實課後服務、作業管理和考試管理要求，促進學生身心健康。

八是深化落實「五項」管理。深入落實小學生手機、睡眠、作業、讀物和體質管理。引導幼兒盡量減少使用電子產品，引導小學生科學規範使用電子產品。小學教育本著按需的原則合理使用電子產品，教學和布置作業不依賴電子產品，使用電子產品開展教學時長原則上不超過教學總時長的30%，原則上採用紙質作業。做好幼兒和小學生睡眠管理，保證幼兒每天睡眠時間10小時以上，小學生每天睡眠時間達到10小時。