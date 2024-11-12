珠海航展聚焦　空巴估中國2043年人均乘機數翻3倍　需求破9500架

第十五屆中國國際航空航天博覽會正在廣東珠海舉行，作為全球最重要的航空運輸市場之一，空中巴士（Airbus）預估，到了2043年，中國將需要超過9500架新飛機。



《中新社》報道，空中巴士公司本月11日在珠海發布的全球市場預測顯示，未來20年，中國將需要超過9500架新客機和貨機，佔同期全球總需求的20%以上。而全球未來20年將需要42430架新飛機。

2023年4月7日，商務部部長王文濤會見空中巴士（Airbus）行政總裁福里（Guillaume Faury）。（中國商務部）

報道指出，航空運輸業已經在地方性或是全球性的危機中實現恢復並展現出韌性。空中巴士方面預測，隨著中產階級群體的不斷壯大，中國的人均乘機次數將從2023年的0.5次成長到2043年的1.7次。

此外，電子商務和全球貿易也正在推動對高效航空貨物運輸的需求，單通道貨機和寬體貨機對於貨運航空公司營運區域和國際航線而言都不可或缺。

圖為2022年11月8日， 第十四屆中國國際航空航天博覽會在廣東珠海開幕，觀眾在航展上觀看空中巴士展示的飛機模型。（新華社）

空中巴士方面認為，未來20年，中國將需要690架貨機，包括370架單通道貨機、220架中型寬體貨機和100架大型寬體貨機。

報道介紹，中國現已成為空中巴士在全球範圍內的最大單一國別市場，截至今年10月底，內地的航空公司營運著2233架空巴飛機。