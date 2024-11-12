珠海航展開幕進行多場表演　國產第5代隱型戰機殲-35A首亮相

第十五屆中國航展（全稱中國國際航空航天博覽會）今日（12日）起一連6日在珠海舉行。



本次航展中，殲-35A、殲-20、殲-15T，以及「九天」無人機等中國先進戰機將集體亮相；俄羅斯隱型戰機蘇-57也會帶來中國首秀。此外，中國海軍陸戰隊員將首次出現在航展，帶來訓練演示。



上午10時20分，有62年歷史的中國空軍八一飛行表演隊率先為珠海航展拉開帷幕，首次換裝殲-10C後進行飛行表演。半個多小時的飛行表演中，八一飛行表演隊展示了橫滾、交叉飛行、加力垂直上升等高難度動作。

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上午11時左右，中型隱身多用途戰鬥機殲-35A正式亮相中國航展，首次進行飛行展示，標誌著正式入列中國空軍，加入隱型戰機隊。

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本次航展，殲-35A、殲-20和蘇-57中俄三款隱身戰機首次同台亮相備受關注。其中中型隱身多用途戰鬥機殲-35A的公開，意味著中國空軍成為繼美國空軍裝備F-22和F-35之後，全球第二個同時裝備兩款隱身戰機的國家。

軍事專家王明志表示，這是人民空軍在裝備建設中取得的重大成就。隱身飛機加入空軍的裝備系列，標志著中國空軍主幹裝備已經進一步加速向隱身方向進行轉型。

此外，殲-20是中國裝備的第一種有人駕駛隱形戰鬥機，原型機在2011年首飛。2016年11月，殲-20戰機在第十一屆中國航展上首次公開亮相。2017年，中國國防部發言人正式宣布殲-20已經批量交付部隊。

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11點25分，運油-20開始做飛行展示。運油-20是中國自主研發的首款大型加油飛機，可有效增強航空兵遠程機動能力，並可擔負與運-20飛機相同的空中投送任務，是當之無愧的「力量倍增器」，是提升軍用飛機作戰能力的重要因素。據介紹，本次航展中，觀眾可進入運油20的貨倉和座艙參觀。

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上午11時40分，紅鷹飛行表演隊8架飛機同時起飛，空中上演絕美特技表演。

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上午12時15分左右，中國空軍主力機型之一殲-16進行飛行表演，展示垂直拉起等高難度動作。殲-16是中國沈陽飛機公司在殲-11BS戰鬥機基礎上發展研制的四代半雙座雙發多用途戰鬥機，於2011年10月17日在沈陽首飛，2013年初正式公開。

2024年9月，央視專題片《淬火》，首次公開了南部戰區空軍的殲-16攔截驅離外軍P-8A偵察機的現場畫面，解放軍戰機使用拋射熱焰彈和箔條彈驅趕敵機的畫面也是首次公開。

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上午12時25分左右，俄羅斯隱型戰機蘇-57帶來飛行表演，上演中國首秀。垂直起降、盤旋上升、俯衝、落葉飄，蘇-57在珠海航展炫技展示高難度動作。62歲的俄羅斯傳奇試飛員博格丹為本次表演試飛員。

蘇-57戰機是俄羅斯空天軍裝備的第一款隱身戰機，其原型機T-50於2010年1月首飛成功。2020年正式列裝首架量產蘇-57戰機。值得一提的是，蘇-57已經參加實戰。2022年5月，俄羅斯媒體稱，俄軍已經在俄烏沖突中使用蘇-57戰機。

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隨後，俄羅斯勇士飛行表演隊6架重型戰機起飛進行展示，這也是該表演隊時隔8年再次來到珠海航展。勇士飛行表現隊是世界上唯一使用重型作戰飛機進行飛行表演的隊伍，所用戰機為蘇-35、蘇-30SM。

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接著海軍直升機表演隊、陸軍航空兵直升機進行飛行表演，包括直-20J直升機和直-8C直升機、直-10直升機等參與表演，表演環節包括側飛、戰術演練、吊裝等。

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近下午2點左右，海軍軍機接力進行表演，多架殲-15進行空中加油等表演。

至2點20分左右，中國商飛C909進行表演。在第十五屆中國國際航空航天博覽會上，中國商飛舉行產品發布會，宣布ARJ21飛機增加商業名稱C909，統一飛機產品名稱為「商飛 + 型號」的形式。

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據中國商飛介紹，C909飛機自2016年投入商業運營以來，已累計交付150架，安全載客超1700萬人次。如今，C909飛機可實現多種客艙布局，包括78座兩艙、90座全經濟艙、95或97座高密度經濟艙等；具備良好的短窄跑道、高寒、高溫、高原等機場起降性能和抗側風能力，對中國邊疆以及東南亞、非洲等海外區域的運營環境具有較強的適應性。

至2點40分左右，中國商飛C919進行表演。

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珠海國際航展中心飛行表演時刻表▼