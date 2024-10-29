廣州設2600個智慧燈柱搭載5G基站　變身低空雷達護航「空中的士」

氣象監測、緊急尋人、借充電寶、監測人流量……一個燈柱全部搞掂。在廣州的大街小巷，道路兩旁的一些路燈已悄然「變身」，成為一個個搭載智慧安防、5G基站、智慧泊車等多種功能的智慧燈柱。



隨著各類低空飛行物生產、交付能力的不斷提升，提高低空通訊、感知、導航、監視能力，建立立體的低空空中交通體系工作成為題中之義。

而智慧燈柱則是一個切入口，參與到低空經濟賽道。「低空飛行物，需要依托通感一體化5G-A基站進行通訊和感知，而智慧燈柱，是5G基站的最好載體，這為立體空中航路的建立夯實基礎。」廣州信息投資有限公司總經理助理蔣學釗說。

海珠區江南西路的智慧燈柱搭載智慧泊車功能。（羊城晚報）

明年預計建成超2萬根智慧綜合桿

「智慧燈柱作為城市的新型信息基礎設施，2020年廣州就開始着手推動其建設，廣州信息投資有限公司負責投資、建設和運營。目前，廣州重點商圈、主要道路、重點園區已經建設了2600多根智慧燈柱。」蔣學釗表示，預計明年將建設超2萬根智慧綜合桿。

智慧燈柱建設的意義何在？

「首先是實現了『一桿多用』『多桿合一』。」蔣學釗以廣州農林下路（東風路至中山路段）舉例說，作為一條老牌商業街，其道路兩旁監控桿、路牌桿、水泥桿、電車桿、路燈柱等多類桿件林立。改造後，舊有桿件122根，部分「變身」為智慧綜合桿，整體減桿46根，減桿率37%，減桿不減功能，最大限度釋放路側空間。

而北京路步行街作為全國首批11條改造提升的步行街之一，也是粵港澳大灣區唯一納入首批試點的步行街。目前在此也建成了52根智慧燈柱，每根燈柱就是一個「智慧點」，以點帶面串聯成一張物聯網。

記者了解到，主幹道的智慧綜合桿一般高10米-12米，支路8米-10米，承重的能力則根據實際應用功能來規劃。改造或新建的智慧綜合桿還通過增設滑槽，預留掛載功能，充分考慮長遠的設施上桿需求。

智慧燈柱可發揮「低空雷達」等作用

智慧燈柱的「智慧」性如何體現？

「作為新一代城市信息基礎設施，智慧燈柱是城市的『快捷插座』，也是智慧城市的『神經末梢』。」蔣學釗如是說道。

未來，「空中的士」將成為尋常通勤方式，那麽，如何對空中的交通進行規劃和管控，飛行物之間如何防撞、避障和感知？這時候，智慧燈柱要發揮作用了。

廣州科技企業佈局空中出行市場。（視覺中國）

「低空飛行物，需要借助通感一體化的5G-A基站進行通信和感知，而智慧燈柱，是5G基站的最好載體。」蔣學釗解釋說，當低空中出現各類飛行物時，搭載了5G-A基站的智慧燈柱能作為「低空雷達」，發揮航線規劃，感知、監測、管控飛行物等作用。

在番禺無人駕駛、南沙無人公交示範項目實踐中，智慧燈柱已經發揮出了積極作用。

在番禺廣汽產業園項目中，新立與改造智慧燈柱98根，為廣汽集團無人駕駛業務測試提供路側信息基礎設施支撐，形成「車路協同」「雲數一體」的數字交通業務佈局，為智慧城市的各類應用設施、物聯感知設施提供物理信息基礎支撐。

南沙鳳凰大道項目建成智慧燈柱31根，通過搭載路側智能終端RSU、V2X感知相機、微波雷達等車路協同設備的智慧燈柱，實現了車與車、車與路動態實時信息交互，助力南沙首次實現了L4級別的自動駕駛。