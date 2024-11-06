深圳發布低空經濟建設方案：2026年設超1200個低空起降點

5日，深圳低空經濟基礎設施高質量建設啟動會在深圳人才公園召開。記者從會上獲悉，目前深圳已建成各類低空起降設施249個，規模全國領先。目標到2026年，深圳市低空起降設施建成1200個以上。



加速構建低空起降設施網絡

啟動會現場，深圳市發展改革委負責人介紹了《深圳市低空基礎設施高質量建設方案（2024-2026年）》。在低空起降基礎設施方面，深圳正在加速構建一張層次分明、結構合理的低空起降設施網絡。到2026年，預計新建成1200個以上低空起降點，覆蓋載人飛行、物流運輸、社區配送及城市治理服務四大領域。同時，在深圳低空運營總部基地、龍華樟坑徑等低空起降點，打造一批標志性低空飛行全場景應用示範點。

深圳擁有全國首個標準化建設的城市空中交通運營示範中心。（圖片來源：視覺中國）

深圳市工業和信息化局負責人介紹了5G-A引領低空騰飛方面情況。目前，深圳正在加速構建市域級「5G+毫米波+衛星」空天地一體化的低空全覆蓋安全網絡，建成5G基站8萬個，實現120米以下空域5G網絡連續覆蓋；建成一批北鬥衛星定位基準站，實現全市厘米級北鬥高精度定位網絡全覆蓋。其透露，深圳搭建了國內規模最大、場景最豐富的5G-A通感試驗網絡，接下來，將新增建設5G-A基站超8000個，重點加強對600米以下低空網絡覆蓋，逐步形成以5G-A網絡為主、衛星網絡和民航專網為輔的空-天-地-海融合通訊網絡體系，全方位支撐低空經濟創新應用場景落地。

年底發布「低空大腦」1.0版

10月23日，美團無人機福田口岸航線啟航。（微信公眾號@美團無人機）

深圳市交通運輸局負責人介紹，目前，深圳已建成各類低空起降設施249個，規模全國領先。為實現2026年全市低空起降設施新建成1200個以上的目標，深圳將全力開展各項配套保障工作。

其中，加快全市域智能融合低空系統（SILAS）建設尤其引人注目。據粵港澳大灣區數字經濟研究院負責人介紹，SILAS現已全面接入深圳市全市域時空信息平台（CIM），能夠快速、無縫地接入城市核心數據，實時獲取涵蓋建築物模型、市政設施、行政區劃等城市信息，並支持低空飛行活動的精細化管理。通過構建統一、開放的數字平台，SILAS打造了基於數據的可計算空域，實現了對傳統低空管理方式的創新升級，能夠提供包括飛行活動申請、運行識別、交通態勢信息、運行環境信息在內的基礎飛行服務，同時具備空域劃設、航路規劃等核心管理功能。該院計劃在年底發布SILAS 1.0a試運行版本，支持低空經濟的安全、高效、規模化運行。