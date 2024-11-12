珠海車撞人35死43傷｜捐血站排長龍 大量市民自發通宵排隊捐血
撰文：朱加樟
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周一（11日）晚上，珠海香州區體育中心附近道路有車輛亂撞途人，事件致35人死亡、43人受傷住院治療，官方通報指涉事62歲男司機對離婚後財產分割不滿引發事件。事發後有不少珠海市民通宵排隊捐血，相關影片及照片曝光。
相關影片及照片顯示，在11日深夜，有市民排隊捐血。內媒《四川觀察》報道指，珠海中心血站獻血熱線工作人員回應查詢時，確認的確有這樣的事。
當局稱，事發後廣東省和珠海市衛健部門第一時間啟動應急預案，組織調度珠海、中山、江門等地院前急救力量到現場開展救援，共調派救護車36輛。
急救人員第一時間到達現場迅速開展檢傷分類，並將全部傷者送往醫療機構進行救治。珠海集中全市最優醫療資源，全力投入搶救工作，盡最大努力讓傷者得到救助和治療。全市5家醫院300多名醫護人員全力投入搶救工作。
截至目前，搶救工作仍在緊張進行中。
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