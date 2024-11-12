珠海車撞人35死43傷｜捐血站排長龍　大量市民自發通宵排隊捐血

周一（11日）晚上，珠海香州區體育中心附近道路有車輛亂撞途人，事件致35人死亡、43人受傷住院治療，官方通報指涉事62歲男司機對離婚後財產分割不滿引發事件。事發後有不少珠海市民通宵排隊捐血，相關影片及照片曝光。



11日深夜，有不少珠海市民通宵排隊捐血。（微博）

11日深夜，有不少珠海市民通宵排隊捐血。（微博）

11日深夜，有不少珠海市民通宵排隊捐血。（影片截圖）

相關影片及照片顯示，在11日深夜，有市民排隊捐血。內媒《四川觀察》報道指，珠海中心血站獻血熱線工作人員回應查詢時，確認的確有這樣的事。

廣東省和珠海市迅速調派數百名救援人員對事件現場傷員開展緊急救治。（網上圖片）

廣東省和珠海市迅速調派數百名救援人員對事件現場傷員開展緊急救治。（網上圖片）

全市5家醫院300多名醫護人員全力投入搶救工作。（網上圖片）

當局稱，事發後廣東省和珠海市衛健部門第一時間啟動應急預案，組織調度珠海、中山、江門等地院前急救力量到現場開展救援，共調派救護車36輛。

急救人員第一時間到達現場迅速開展檢傷分類，並將全部傷者送往醫療機構進行救治。珠海集中全市最優醫療資源，全力投入搶救工作，盡最大努力讓傷者得到救助和治療。全市5家醫院300多名醫護人員全力投入搶救工作。

截至目前，搶救工作仍在緊張進行中。