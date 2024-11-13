珠海航展揭未來20年：2043年中國機隊規模將超萬架　佔全球兩成

第15屆中國國際航空航天博覽會（中國航展）11月12日在廣東珠海揭幕，會上發布的《中國商飛公司市場預測年報（2024-2043）》指出，未來20年，中國航空市場將迎來大規模擴張，預計將接收噴射客機9323架，屆時全國機隊規模將超過10000架，佔全球比例達20.6%。



內媒《中新社》報道，根據報告顯示，這些新增的客機中，包括支線客機821架、單通道客機6,881架及雙通道客機1621架。到2043年，中國有望成為全球最大的單一航空運輸市場，旅客周轉量的年平均增長率達5.3%，機隊年均增長率為4.4%。

11月12日，中國商飛在中國航展舉行專題發表會，發布《中國商飛公司市場預測年報(2024-2043)》。（中新網）

全球市場方面，預計未來20年全球旅客周轉量將以年均3.75%的速度增長，至2043年達20.83萬億客公里。同時，全球商用客機機隊規模將達到48931架，其中交付的新機達43863架，將用於替換老舊機型及支持市場擴張。

商飛報告還指出，雖然航空市場前景充滿機遇，但未來也將面臨能源轉型和供應鏈整合等多重挑戰。中國商飛表示，其分析與預測不僅反映了全球航空運輸業的發展趨勢，也體現了中國航空業快速崛起的雄心。