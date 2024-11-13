杭州BMW連撞多人致1死4傷　司機誤將油門當煞車肇禍

11月11日，浙江杭州市有BMW（寶馬）的私家車連撞多人，導致1死4傷。警方排除酒駕、毒駕嫌疑，初步查明是司機誤將油門當煞車肇禍，肇事司機已被捕。



內地傳媒報道，肇事私家車翻側，一輛SUV受損嚴重，有傷者倒在路邊。目擊者稱，肇事的BMW行駛速度很快，在交叉路口右轉後撞倒多輛直行電動車，後直接衝過路緣石、護欄，最後撞到一輛正在等紅燈的SUV。事故造成多人受傷。

11月11日，浙江杭州市有BMW連撞多人後翻側，事故導致1死4傷。（影片截圖）

杭州交警通報，11月11日傍晚6時11分許，杭州市上城區大農港路丁蘭路口發生交通事故，一輛小型客車與在路口等候的多輛機動車及非機動車、行人發生碰撞。警方接報到場，5名傷者被送院救治，其中1人傷勢較重，搶救後不治，其餘4名傷者無生命危險。

64歲肇事男司機黃某某被警方控制。經調查，排除黃某某酒駕、毒駕嫌疑，初步查明是黃某某因停車時操作不當，誤將油門當煞車踩肇禍。