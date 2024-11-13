馬英九基金會邀內地7高校師生訪台 國台辦：兩岸青年的雙向奔赴
撰文：鄭寧
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馬英九基金會日前宣布，已邀請北京大學、清華大學等7所大陸高校師生於11月下旬赴台參訪。對此，國台辦發言人朱鳳蓮回應表示，這是兩岸青年的雙向奔赴。
朱鳳蓮介紹，今年4月，馬英九先生帶領台灣青年來訪大陸，兩岸青年跨越山海，結下深厚情誼。馬英九基金會邀請清華大學、北京大學、覆旦大學等7所大陸高校師生於11月底赴台與島內有關高校師生交流並進行參訪。
她表示，大陸一貫倡導和積極推動兩岸青年交流，樂見兩岸青年常來常往、走近走親。此訪是兩岸青年的雙向奔赴，台灣青年也很期盼大陸青年到訪台灣，希望大陸高校師生訪問團能順利赴台交流。大陸也歡迎更多台灣青年來大陸走走看看，交朋友、結情誼，與大陸青年在交流中交心、在交往中增信，為推動兩岸關系和平發展、融合發展不斷匯聚青春力量。
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