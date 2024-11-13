珠海車撞人｜英媒記者現場報道遭推搡　男子自稱「中國人」阻採訪

周一（11日）晚，珠海體育中心有車輛亂撞途人，官方通報指，事件致35人經搶救無效死亡、43人受傷住院治療。英國媒體BBC報道指，駐華記者周二（11月12日）在現場報道時，遭到一名身份不明男子推搡以及阻撓採訪。



英媒記者現場報道遭推搡。（影片截圖）

英媒記者現場報道遭推搡。（影片截圖）

據此前報道，周一（11日）晚上，珠海香州區體育中心有車輛亂撞途人，多名傷者倒地。官方通報指，事件致35人經搶救無效死亡、43人受傷住院治療（暫無生命危險），涉事62歲男司機對離婚後財產分割不滿引發事件。

肇事車輛為黑色越野車。

11月12日，英國媒體BBC駐華記者麥笛文（Stephen McDonell）到事發現場報道，遭到不明身份的男子阻撓採訪。

英媒記者現場報道遭推搡。（影片截圖）

影片顯示， 當BBC記者正在珠海體育中心門口介紹事件時，一名男子闖入鏡頭質問：「你們有採訪證嗎」，BBC記者回應稱「不好意思，你別打擾我們」，準備轉移到附近另一地方繼續，不過男子仍然追問：「你們有沒有採訪證？」

英媒記者現場報道遭推搡。（影片截圖）

英媒記者現場報道遭推搡。（影片截圖）

記者反問該名男子身份，為何打擾他們的報道，男子則回應稱「我是中國人」「你不能拍」。在BBC記者報道約幾十秒後，該名男子再次出現，重複稱「不要拍了」「趕緊走」，並將記者向外推，強調「你在中國拍，你要有採訪證」。BBC記者則表示，懷疑是地方執政幹部組織群眾阻撓報道。