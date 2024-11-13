珠海車撞人疑犯借20萬買國產硬派越野車　案發前一日提車表現正常

周一（11日）晚上，珠海香州區體育中心附近道路有車輛亂撞途人，事件致35人死亡、43人受傷住院治療。



新加坡《聯合早報》報道，涉事寬近兩米的越野車為北京汽車旗下的BJ40先鋒版越野車，62歲樊姓疑犯在案發一周前購買，並於11月10日即案發前一天才提車。



肇事車輛為黑色越野車。

事發時車輛撞人的影片曝光。（影片截圖）

事發時車輛撞人的影片曝光。（影片截圖）

事發時車輛撞人的影片曝光。（影片截圖）

報道指，北京汽車在珠海銀河森寶的銷售廳一名銷售員證實，一名樊姓男子近期剛購車，並向記者展示了BJ40先鋒版車型。

據銷售員介紹，這款車引擎是2000cc渦輪增壓版的硬派越野車，車身寬度為1925毫米。該車型具備強大的越野性能和堅固的車身結構。

北京汽車BJ40（網絡圖片）

北京汽車BJ40（網絡圖片）

銷售員還提到，涉案男子在購車時表現正常，和其他顧客無異，通過貸款方式購買了這輛約20萬元人民幣的越野車。

銷售員說：「我們得知消息後都感到很後怕，買車來撞人的這種事情從來沒有發生過。」

至於車輛在性能上是否有助於該行為，銷售員補充道：「若是有心做壞事，任何車輛都可以被用來達成目的。」