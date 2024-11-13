珠海車撞人｜廣東成立工作組　統籌協調傷員救治、案件處置等工作

周一（11日）晚上，珠海香州區體育中心附近道路有車輛亂撞途人，事件致35人死亡、43人受傷住院治療。



廣東省委書記黃坤明、省長王偉中指示，成立由省委常委、常務副省長張虎任組長，省委常委、政法委書記袁古潔，副省長、省公安廳廳長劉國周任副組長，省有關單位參加的工作組，統籌協調各方力量做好傷員救治、案件處置等工作。



肇事車輛為黑色越野車。

官媒《南方日報》報道指，13日，廣東省政府黨組書記、省長王偉中主持召開省政府黨組會議，認真傳達學習習近平總書記對珠海市駕車衝撞行人案件作出的重要指示精神，落實李強總理等中央領導指示要求，按照省委平安廣東建設領導小組會議工作部署，進一步研究做好傷員救治、安撫善後、案件處置和全省社會面治安防控工作。

省政府黨組會議指出，珠海發生的這起駕車衝撞行人案件，性質極其惡劣，教訓極其深刻，令人十分痛心。要全力救治傷員，投入最強專家力量，實行多學科聯合救治，盡最大努力挽救生命，盡最大可能減少因傷致殘。

要精心做好傷亡人員及家屬安撫善後工作，切實辦好傷害賠償、困難救助等事宜，用心用情幫助解決實際困難。

要迅速開展案件調查，儘快查清案件真相和作案動機，依法嚴懲兇手，有效震懾犯罪、安定人心，同時實事求是加強權威信息發佈，及時回應社會關切。

要痛定思痛、舉一反三開展公共安全領域風險隱患排查整治，堅持防微杜漸，堅持問題導向，從源頭上加強風險防控，努力把問題解決在基層、化解在萌芽狀態，加強對困境人員和困難群眾的救濟幫扶，全面強化重點人群管理服務和社會面治安防控，盯緊廣場、公園、體育場館等人員密集場所和學校、醫院等重點部位，強化群防群治工作，切實消除各類突出治安隱患，嚴防極端案件發生。

各地要把維護安全穩定工作擺在重中之重的位置抓緊抓實抓到位，深入細緻做好婚姻家庭、鄰里糾紛、涉法涉訴、涉農涉土、涉眾金融、房產物業等各類矛盾糾紛排查化解，全力抓好安全生產各項工作，著力打造更高水平的平安廣東，確保全省社會大局穩定。