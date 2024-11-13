珠海車撞人｜省長王偉中看望慰問傷者：全力以赴做好救治、安撫等

周一（11日）晚上，珠海香州區體育中心附近道路有車輛亂撞途人，事件致35人死亡、43人受傷住院治療。周三（13日），廣東省省長王偉中到珠海市人民醫院看望慰問受傷人員，並指要按照省委部署要求，全力以赴做好傷員救治、安撫善後等工作。



王偉中聽取醫院對受傷人員的救治情況匯報，並走進病房看望傷員，代表省委、省政府向他們表示慰問，詳細了解傷員受傷情況、醫療救治進展，希望大家安心治療、盡快康復。

肇事車輛為黑色越野車。

他強調，珠海市和省有關部門要全力做好傷員救治工作，積極組織國家、省、市各級醫療部門，「一人一專班」制定科學診療方案，確保傷者得到及時專業治療。對危重傷者要集中優質醫療資源全力救治，組織多學科專家會診、遠程會診，投入最強力量和最優技術，竭盡全力挽救生命，只要有一絲希望都不能放棄；對輕傷者要密切監測傷情發展，加強對症施治，想方設法穩定病情，用精心的治療護理，幫助傷員盡快恢復健康，最大限度避免因傷致殘，努力減少康復後對正常生活的影響；對傷亡人員家屬要深入細致做好心理疏導，組織專業人員同步跟進，給予更多關心關懷，切實幫助解決實際困難，最大可能給他們以心理慰藉。

早前，省政府黨組會議指出，珠海發生的這起駕車衝撞行人案件，性質極其惡劣，教訓極其深刻，令人十分痛心。要全力救治傷員，投入最強專家力量，實行多學科聯合救治，盡最大努力挽救生命，盡最大可能減少因傷致殘。