珠海車撞人｜公安部：嚴密社會面整體防控　加強人員密集場所巡控

周一（11日）晚上，珠海香州區體育中心附近道路有車輛亂撞途人，事件致35人死亡、43人受傷住院治療。



公安部黨委（擴大）會議13日在京召開，會議指出，要進一步嚴密社會面整體防控，加強人員密集場所等重點部位巡控，有效提高見警率、管事率和震懾力、控制力。



肇事車輛為黑色越野車。

會議強調，要迅速查明案情，全面收集好、固定好證據，依法嚴懲兇手，並協同有關部門做好傷員救治、善後處置等工作。

會議指，要深刻汲取教訓、舉一反三，堅持和發展新時代「楓橋經驗」，堅持預防在前、調解優先、運用法治、就地解決，深入細緻做好婚姻家庭、鄰里糾紛、涉法涉訴等各類矛盾糾紛排查化解，精準有效為群眾排憂解難，最大限度地把矛盾和問題化解在基層、處置在源頭，動態消除隱患，嚴防發生極端案件。

會議指，要依託「情指行」一體化運行機制，進一步嚴密社會面整體防控，加強人員密集場所等重點部位巡控，有效提高見警率、管事率和震懾力、控制力。

會議指，要總結推廣浙江「紅楓義警」、北京「朝陽群眾」等好經驗好做法，探索新形勢下專門工作與群眾路線相結合的新思路新舉措，完善組織發動群眾工作機制措施，發展壯大群防群治力量，鑄就公安工作的「銅牆鐵壁」。