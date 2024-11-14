李強河北調研視察雄安新區　促吸引企業人才及落實中央戰略部署

中共中央政治局常委、國務院總理李強11月13日在河北調研，曾到雄安新區視察，強調要高標準高質量建設雄安新區，吸引更多競爭力、帶動力強的企業入駐，廣泛吸納優秀人才，培育高新產業體系，為雄安新區發展注入新動能。



圖為雄安新區東西軸線項目施工現場。（朱加樟攝/資料圖片）

在雄安新區，李強先參觀中國衛星網絡集團，聽取企業建設運營、衛星互聯網產業發展等介紹，察看星網系統運行及應用情況。他之後了解白洋澱生態環境治理保護情況，察看水質抽樣檢測結果，對澱區水生態環境持續改善表示讚許。

李強強調，要全面貫徹落實黨中央關於建設雄安新區的戰略部署，提高基礎設施建設和公共服務水平，持續完善城市功能，營造現代化宜居宜業環境，把智能、綠色、創新打造為雄安新區的亮麗名片。

圖為雄安新區東西軸線項目施工現場。（朱加樟攝/資料圖片）

李強之後在保定參觀同光半導體股份有限公司，聽取企業科技創新進展匯報，走進晶體生長車間了解工藝流程。李強勉勵企業把握前沿趨勢，加大研發投入，努力攻克關鍵核心技術難題，不斷提升競爭優勢。

他其後到涿州市小清河分洪區南圍堤建設工程現場，稱去年河北省遭受歷史罕見特大暴雨洪災，災後恢覆重建時間緊、任務重。要加快推進房屋重建和修繕加固、水毀公路修覆提升等任務，紮實做好河道疏浚、堤壩加固、水庫佈局等工作，切實提高防大汛、抗大險能力。