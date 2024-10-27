雄安01直擊│由幼兒園、社區診所到養老驛站　15分鐘生活圈受矚

自中央宣布在河北設立雄安新區以來，當地的建設進度一直引發全國關注。除了引人注目的大規模工程建設外，教育、醫療、養老服務體系同樣是當地的發展重心。《香港01》記者近日到當地參觀新落成的養老驛站、幼兒園等設施，以了解當地的最新發展。



容西第一養老驛站設有乒乓球室等供老人休閒娛樂。（朱加樟攝）

容西第一養老驛站設有棋牌室等供老人休閒娛樂。（朱加樟攝）

+ 2

雄安新區在規劃之初即按照「15分鐘生活圈」標準設計社區，即居民的基本生活需求在15分鐘步行範圍內都能解決。位於容西片區賢溪社區的容西第一養老驛站專門為老人提供各類服務，已於去年正式開辦營運。目前開放面積1,600平方米，配置6名工作人員，服務主要涵蓋容西片區A單元約1,500位老人。

養老驛站基本服務不收費

養老驛站採用公益+市場化運營模式，即政府購買服務、第三方機構負責運營，基本養老服務公益化，不收取任何費用。養老驛站根據回遷老人的需求，逐步探索市場化收費服務，如上門助浴、助行、助餐、助醫等。

養老驛站設有多功能活動廳、影音活動室、書畫室、圖書室、乒乓球室、棋牌室、健康諮詢室、心理疏導室、日間休息室等供老人休閒娛樂。據當地介紹，每天都有100多位老人前來養老驛站休閒娛樂。

賢溪社區衛生服務中心。（朱加樟攝）

賢溪社區衛生服務中心。（朱加樟攝）

賢溪社區衛生服務中心。（朱加樟攝）

社區衛生服務中心設多個科室

在養老驛站樓下就是賢溪社區衛生服務中心，該中心是雄安新區首家建成運營的社區衛生服務中心，於2023年1月掛牌運營，目前設有內科、外科、婦科、兒科、中醫科、全科醫學科、口腔科、檢驗科、影像科、藥劑科等臨床和醫技科室，能夠滿足群眾常見病、多發病、慢性病的預防保健和診療康復需求。

據了解，65歲以上的社區居民可以在此免費體檢，一般醫療服務則同樣由醫保報銷。

青禾幼兒園的學生在學習造紙。（朱加樟攝）

青禾幼兒園設有沙地供學生玩耍。（朱加樟攝）

青禾幼兒園將紮染、編織、刺繡等特色融入課程。（朱加樟攝）

青禾幼兒園設有小廚房、木工坊、陶泥區、種植區等戶外功能區，學生可以學習煮食、木工等生活技能。（朱加樟攝）

幼兒園設廚房、木工坊 勞動教育融入課程

除了養老驛站和社區衛生服務中心外，《香港01》記者還到訪同樣位於容西片區的青禾幼兒園。該幼兒園在2023年創辦，佔地面積達6500平方米，有12個教學班和362名學生。

在特色教育方面，幼兒園將勞動教育、地域特色與校園課程緊密結合。由於雄安新區容城縣是遠近聞名的「中國服裝之鄉」，幼兒園將紮染、編織、刺繡等特色融入課程。

青禾幼兒園設有小廚房、木工坊、陶泥區、種植區等戶外功能區，學生可以學習煮食、木工等生活技能。（朱加樟攝）

青禾幼兒園設有小廚房、木工坊、陶泥區、種植區等戶外功能區，學生可以學習煮食、木工等生活技能。（朱加樟攝）

幼兒園更設有小廚房、木工坊、陶泥區、種植區等戶外功能區，學生可以學習煮食、木工等生活技能。