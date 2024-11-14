珠海航展｜中國民用航空發動機訂單超1500台 總金額超100億
撰文：鄭寧
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11月14日，正在進行的第十五屆中國航展在珠海已進行到第3日。央視新聞報道稱，13日，航展上集中推介10型通航動力產品，並與10家重要客戶簽署1500余台通航動力產品的意向採購合同，總金額超過100億元。
報道介紹，本次集中推介的10型通航動力產品包括AES100發動機、AES20發動機、渦軸-16發動機3型渦軸發動機、AEP50發動機、AEP60E發動機、AEP100發動機、渦槳-6系列發動機、AEP500渦槳發動機5型渦槳發動機，以及AEF100渦扇發動機、KP12渦噴發動機等。
來自航空工業直升機所、聯合飛機、中航無人機、彩虹無人機、白鯨航線、中航通飛華南、航空工業哈飛等12家重要客戶代表在會上與中國航發集中簽約，共簽訂了1500余台航空發動機的意向採購合同和合作協議，總金額約106億元。
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