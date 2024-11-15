內地新增7個世界「最佳旅遊鄉村」　聯合國榜單見證「中國方案」

聯合國旅遊組織（UNWTO）於今（15）日公布2024年「最佳旅遊鄉村」名單，中國本屆再創佳績，共有雲南阿者科村、福建官洋村、湖南十八洞村、四川桃坪村、安徽小崗村、浙江溪頭村及山東煙墩角村等7個鄉村成功入選。至此，中國累計入選數量達到15個，位居全球首位。本屆共有24個國家的48個鄉村獲選，中國憑藉多元的地理和文化特色，成為最大贏家。



多元文化與地理魅力展現中國鄉村實力

據《央視新聞》報道，本屆入選的中國7個鄉村在地理與文化上均展現出強烈的代表性與多樣性，覆蓋了東、中、西部不同地區，從高原丘陵到平原腹地再到沿海島嶼，地貌豐富多彩；在文化上更是涵蓋了藏羌文化、客家文化、苗族文化及哈尼梯田文化等多民族特色。這些鄉村既是傳統文化的傳承地，也是現代化鄉村振興的典範。

圖為哈尼族姑娘在大陸雲南紅河的梯田直播抓魚。（新華社）

七大鄉村亮點全解析

雲南阿者科村

位於紅河哈尼族彜族自治州元陽縣，阿者科村是世界文化遺產哈尼梯田核心區的重要組成部分。當地村民探索出「森林—水系—村寨—梯田」的四素同構生態模式，實現與自然和諧共生的生活方式，成為世界農業文化遺產的典範。阿者科村的生態與文化資源讓遊客體驗到自然與人文的完美結合。

阿者科村位於雲南省紅河哈尼族彜族自治州元陽縣，座落於世界文化遺產哈尼梯田核心區。（新京報）

福建官洋村

官洋村坐落於漳州市南靖縣，是一處融合土樓文化、閩南文化與客家文化的「文化大觀園」。村內保留了眾多土樓建築群，土樓山歌與客家傳統工藝更是當地代代相傳的寶貴遺產。

官洋村位於福建省漳州市南靖縣，是土樓文化、閩南文化、客家文化的「大觀園」，土樓山歌、客家傳統工藝等代代相傳。（新京報）

湖南十八洞村

湘西土家族苗族自治州的十八洞村不僅是旅遊勝地，還是中國「精準扶貧」理念的起點。2013年，「精準扶貧」在此提出並付諸實踐，讓這個曾經偏遠貧困的山村成為中國鄉村振興的樣板村。

十八洞村位於湖南省湘西土家族苗族自治州花垣縣，2013年，「精準扶貧」理念在這裡走向全中國。（新京報）

四川桃坪村

阿壩藏族羌族自治州理縣的桃坪村是國家級羌族文化生態保護區的核心區，茶馬古道的重要節點。村內獨特的碉樓和傳統民居建築不僅展示了當地的建築工藝，也承載了豐富的羌族文化內涵。

桃坪村是國家級羌族文化生態保護區核心區、茶馬古道的重要節點，以獨特的碉樓和傳統民居建築聞名。（新京報）

安徽小崗村

作為中國農村改革的發源地，小崗村的歷史意義非凡。這裡不僅見證了農村土地承包責任制的起源，也讓非物質文化遺產鳳陽花鼓等民俗文化煥發新活力，成為現代化與傳統文化融合的標杆。

小崗村是中國農村改革的主要發源地。（新京報）

浙江溪頭村

浙江省麗水市龍泉市的溪頭村是龍泉青瓷燒制技藝的傳承地，並擁有規模宏大的古龍窯群。作為世界非物質文化遺產的展示地，溪頭村吸引了眾多文化愛好者慕名而來，欣賞傳統青瓷製作過程。

溪頭村位於浙江省麗水市龍泉市，是龍泉青瓷燒制技藝的傳承地。（新京報）

山東煙墩角村

煙墩角村位於威海市榮成市，這裡是亞洲最大天鵝越冬棲息地，村內還保留有珍稀的「海草房」建築，堪稱「活的中國生態建築標本」。漁家秧歌等傳統文化也在這裡得以活態傳承，為遊客提供獨特的文化體驗。

煙墩角村位於山東省威海市榮成市，是亞洲最大的天鵝越冬棲息地。（新京報）

中國鄉村旅遊：從文化保護到現代振興

中國在鄉村旅遊發展方面取得的成就不僅展示了鄉村的自然與文化魅力，更凸顯了中國在鄉村振興戰略中的努力。透過融合生態保護、文化傳承和旅遊產業發展，中國鄉村不僅成為國際遊客的旅遊熱點，也成為傳播中國文化與展示鄉村振興成就的重要平台。

作為全球入選最多的國家，中國的鄉村旅遊模式為世界提供了寶貴的借鑒經驗。此次7個鄉村的成功入選進一步鞏固了中國在國際旅遊領域的地位，也彰顯了中國鄉村在文化與生態保護方面的深厚積累與創新實踐。

中國這些入選的鄉村，既是自然與人文資源的典範，更是中國在實現農村現代化道路上的縮影，為推動全球鄉村旅遊的可持續發展提供了「中國方案」。