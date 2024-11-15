國防部：美國是太空安全最大威脅、太空軍備競賽最大推手

周五（15日）下午，國防部新聞發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。他表示，美國是太空安全最大威脅、太空軍備競賽最大推手。



美軍太空作戰司令近日稱，中國正以難以置信的速度研發大規模、多種類太空武器，此舉極具威脅性。美方計劃於2025年部署針對俄羅斯和中國的反衛星武器。

對此，張曉剛表示，美方借口所謂的「中國太空威脅」部署反衛星武器，完全是顛倒黑白、賊喊捉賊。美國將太空界定為「作戰疆域」，持續擴張太空軍力，組建太空軍事同盟，推進太空戰場化，嚴重威脅各國在太空的共同安全和發展權益。事實一再證明，美國是太空安全的最大威脅、太空軍備競賽的最大推手。

中方始終堅持和平利用太空，反對太空武器化和太空軍備競賽，推動在太空領域構建人類命運共同體。中方敦促美方停止散播不負責任的言論，停止在太空擴軍備戰，為維護太空持久和平與安全作出應有貢獻。

延伸閱讀：珠海航展開幕進行多場表演 國產第5代隱型戰機殲-35A首亮相（點圖放大閱覽）

+ 4

另一方面，張曉剛表示，在第十五屆中國航展上，中國空軍選派36型裝備參加空中飛行展示和地面靜態展示。空軍「八一」、「紅鷹」飛行表演隊，以及殲-20、殲-16、運油-20A等7型26架飛機進行飛行表演，首次展出中型隱身多用途戰鬥機殲-35A、紅旗-19地空導彈武器系統、新型察打一體無人機等新裝備，開放展示運-20飛機貨艙等，面向社會公眾多維度、成體系、近距離展示空軍現代化建設階段性成果。

他強調，人民空軍成立75年來，砥礪前行、奮鬥轉型，逐步發展成為一支多兵種組成的戰略性軍種，向著空天領域最前沿堅定邁進。人民空軍將在習近平強軍思想引領下，深入貫徹習主席關於「加快建設一支空天一體、攻防兼備的強大人民空軍」戰略要求，堅決聽黨指揮，深化練兵備戰，加快轉型步伐，加速推進新型作戰力量建設，努力錘煉空天戰略打擊能力、戰略預警能力、空天防御能力、戰略投送能力，向著實現建軍一百年奮鬥目標加力奮飛，為維護國家主權、安全、發展利益，維護世界和地區和平穩定提供重要支撐。