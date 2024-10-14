國防部：軍演是針對台獨的加壓進逼　謀「獨」死路一條

賴清德近日發表講話，炒作兩岸互不隸屬的「新兩國論」，抹黑大陸對台侵犯併吞。10月14日，解放軍東部戰區展開「聯合利劍-2024B」演習。美國高層官員稱，中方沒有理由對台進行軍事施壓。

國防部新聞發言人吳謙指出，解放軍行動演練的就是打「台獨」，要用「台獨」分子聽得懂的語言讓他們明白，利劍高懸頭頂，謀「獨」死路一條；「聯合利劍-2024B」不是2024A的重覆，而是針對「台獨」的加壓進逼。「台獨」挑釁一次，解放軍的行動就會推進一步，直至台灣問題完全解決。



吳謙表示，賴清德之流數典忘祖，蓄意割裂兩岸歷史聯結，大肆煽動兩岸敵意對抗，妄圖混淆和改變兩岸同屬一個中國的事實和認知，充分暴露其「兩岸和平破壞者」「台海危機製造者」的真面目。

10月10日，賴清德於台灣總統府前發表任內首次雙十演說，強調兩岸互不隸屬，「中華人民共和國無權代表台灣」。（台灣總統府提供）

大陸決不容忍，必須反制。台灣是中國的神聖領土，歷史經緯清晰、法理事實清楚，得到國際社會廣泛承認。台灣從來就不是一個國家，也絕不可能成為一個國家。民進黨當局謀「獨」挑釁和外部勢力干涉是破壞台海和平穩定的禍根亂源，只會給台灣民眾帶來災難。

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）

吳謙指出，解放軍行動演練的就是打「台獨」，要用「台獨」分子聽得懂的語言讓他們明白，利劍高懸頭頂，謀「獨」死路一條。需要指出的是，這次演習並非針對台灣同胞，大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，決不會給「台獨」留一絲一毫的空間。「聯合利劍-2024B」不是2024A的重覆，而是針對「台獨」的加壓進逼。「台獨」挑釁一次，解放軍的行動就會推進一步，直至台灣問題完全解決。

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）

吳謙重申，台灣問題是中國內政，不容任何人、任何勢力以任何方式、任何借口進行干涉。有關方面應停止縱容支持「台獨」，停止破壞台海和平穩定。祖國統一是不可阻擋的歷史大勢，是不容撼動的民族大義。希望台灣同胞把握歷史大勢，看清前途所在，站在歷史正確的一邊，與大陸聯手反「獨」，攜手促統，共享國家統一、民族復興的無上榮光。