無錫京東物流園起火傳燒毀十幾億手機貨物　官方聲明：均為謠言

11月12日，有市民拍攝到無錫市京東宇培物流園突發大火，火勢蔓延，現場火光閃爍，濃煙滾滾，附近居民聲稱，即使相隔有距離，仍舊能夠感覺到熱浪。15日，京東物流發表聲明，指經消防官兵全力撲救，火勢迅速控制並被撲滅，未造成人員傷亡；並指出「價值十幾億的手機被燒毀」、「臨時工偷偷吸煙」等均為編造出的謠言。



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聲明指，2024年11月12日22時，無錫市宇培物流園二期五號倉庫失火，經消防官兵全力撲救，火勢迅速控制並被撲滅，未造成人員傷亡，未蔓延到周邊倉庫，失火原因還在調查中。

近日有網絡謠言稱，「價值十幾億的手機被燒毀」、「整個物流園面目全非」、「物流園全部都是裝好的快遞，統統都是易燃品，包括手機的電池」、「長期使用12小時的臨時工，偷偷吸煙」等。聲明指，經查實，上述言論均為編造出的謠言，該失火倉庫屬存貨倉庫，並非分揀操作庫房，無一部手機和任何快遞包裹，存放的物品為日常百貨用品等價值較低商品。

聲明指火勢未造成人員傷亡。（京東物流）

目前，物流園區已逐步恢復正常運營。對上述謠言，京東物流已向警方報案。希望廣大網友不造謠、不傳謠、不信謠，積極抵制網絡謠言，共同營造清朗網絡環境。聲明又請民眾放心，指京東物流無錫當地運營正常，消費者接收快遞不會受到影響。同時，京東物流也提供便捷高效的寄送快遞服務，歡迎大家體驗。