阿里巴巴：本季度實現營收逾2365億元，雙11買家數創歷史新高

周五（11月15日），阿里巴巴集團公布截至今年9月底的第二財季業績。數據顯示，今年7-9月，淘天訂單量按年雙位數增長。今年「雙11狂歡季」，買家數量創歷史新高。此外，AI相關產品收入連續五個季度實現三位數按年增長。



數據顯示，今年7-9月，淘天訂單量按年雙位數增長。（網上圖片）

本季度阿里巴巴實現營收2365.03億元人民幣，按年增長5%，預估2394.3億元人民幣；歸屬於普通股股東的凈利潤為438.74億元人民幣，凈利潤為435.47億元人民幣，按年增長63%；經調整凈利潤為365.18億元人民幣。

核心電商業務方面，數據顯示，今年7-9月，淘天訂單量按年雙位數增長，帶動線上GMV增長。在今年10及11月，成功舉辦了雙11狂歡季，期間淘寶天貓的GMV實現強勁增長，買家數量創歷史新高。阿里巴巴表示，88VIP會員是公司購買力最高的消費群體，本季度其數量持續按年雙位數增長，達到4600萬。

阿里雲業務方面，阿里雲商業化收入增長加速，本季度收入按年增長7%，公共雲收入雙位數增長，AI相關產品收入連續五個季度實現三位數按年增長。

阿里巴巴出海業務繼續保持強勁增長勢頭。（網易圖片）

財報還顯示，阿里巴巴出海業務繼續保持強勁增長勢頭。本季度，阿里國際數字商業集團收入按年增長29%，速賣通、Trendyol等平台在特定區域的消費者心智不斷提升，業務運營及投資效率穩定優化，速賣通Choice業務單位經濟效益環比改善。

此外，餓了麽、高德訂單增長，業務規模提升。今年國慶假期期間，高德的日活躍用戶峰值超過3億，創歷史新高。受餓了麽和高德訂單增長所驅動，本地生活集團按年收入增長14%至177.25億元人民幣；在單位經濟效益改善和業務規模持續提升之下，本地生活集團季度經調整EBITA（經營損益）虧損繼續從去年同期的25.64億元繼續收窄至3.91億元人民幣。

阿里巴巴還公告，截至2024年9月30日止季度，以總額41億美元回購總計4.14億股普通股（相當於5200萬股美國存托股）。截至2024年9月30日止，公司流通的普通股為186.20億股（相當於23.27億股美國存托股），較2024年6月30日減少4.05億股普通股，凈減少比例為2.1%（已考慮根據公司在股權激勵計劃下發行的股份後）。截至2024年9月30日止，公司在董事會授權的股份回購計劃下仍餘220億美元回購額度，有效期至2027年3月。據統計，阿里巴巴已連續三個季度回購規模超40億美元。