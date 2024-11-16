大英博物館獲捐值10億鎊中國陶瓷品　官媒：贓物博物館裝什麽糊塗

近日，位於英國倫敦的大英博物館宣布，其獲捐大維德基金會收藏的約1700件（套）、價值高達10億英鎊（約98.4億港元）的中國陶瓷藏品，包括明成化鬥彩雞缸杯、元至正十一年款青花雲龍紋象耳瓶等珍貴文物。對此，中共北京市委機關報《北京日報》周六（16日）發表評論文章，指受托人非但沒有物歸原主，反倒再次轉交素有「贓物博物館」之稱的大英博物館，這是任何有良知的人都無法接受的。



「有些東西，你光聽名字就知道它來自中國」，文章稱，在英文中，瓷器（china）與中國（China）同為一詞。可以說，古陶瓷藏品不僅是藝術珍品，更是中國歷史和文化的見證。據悉，大維德基金會創始人斐西瓦樂·大維德於上世紀二三十年代，通過各種渠道從中國搜集到這1700件（套）陶瓷文物和一卷清宮御製古玩圖運回英國，該批文物年代從公元3世紀跨越至20世紀。文章批評，無論大維德當初以什麽心態、什麽手段將他國之寶佔為己有，如今受托人非但沒有物歸原主，反倒再次轉交素有「贓物博物館」之稱的大英博物館，這是任何有良知的人都無法接受的。

文章續指，大英博物館的收藏史就是一部骯臟的帝國掠奪史，這是世所周知的。從新石器時代的石器、仰韶文化的彩陶、商周的青銅器，到唐宋的瓷器、明清的金玉製品，大英博物館裏有約2.3萬件中國文物，其中約2000件長期展示。而它們大部分依靠侵略戰爭時期搶偷霸佔而來。大英博物館一直聲稱把藏品存放在其免費參觀的展館中是最好的，目的是展示人類自創世紀以來的文化成就，但現實是其頻頻以管理混亂、丟失文物、抹殺歷史做著「針對全世界的犯罪」，例如去年又發生了震驚世界的失竊醜聞，「而今，這個贓物滿滿、黑料滿滿的博物館還高調宣告『獲捐』大宗他國文物，真是不以侵略為恥、反以掠奪為榮」。

圖為大維德花瓶。（共青團中央）

文章進一步稱，隨著國家實力增強和文化自信提升，海外文物回流成為輿論場熱門話題，牽動著億萬中國人的心緒。據聯合國教科文組織不完全統計，在全世界47個國家、218家博物館中，中國文物數量達167萬件，而流散在海外民間的中國文物數量更是館藏的10倍之多。而文物追索是一個世界性難題，在實際操作中，除了厚顏無恥的狡辯說辭，文物背景調查、國際公約缺乏強制力等問題是更為複雜的，「但我們從未放棄努力。近年來，我國不斷探索外交斡旋、協商談判、執法合作、司法訴訟等促成流失文物回歸的途徑。青銅『虎鎣』亮相國博，馬首銅像回歸圓明園，天龍山石窟流失佛首重返故土……就在幾天前，56件流失文物藝術品也從意大利回歸祖國懷抱。我們相信，重逢的故事將繼續書寫，守護的征途永不停歇」。

「縱然江湖風浪急，萬里歸舟終有期」，文章最後強調，讓文物回家是對一國歷史的還原和彌補，也是人類文明進步的體現。「時代變了，正義終將得到伸張，一些人殖民主義的迷夢，早該醒了。」