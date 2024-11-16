「十四五」獲批國產創新藥規模達千億元　中國在研新藥數全球第二

2024中國醫藥工業發展大會和上海國際生物醫藥產業周今日（16日）上午在上海張江科學會堂開幕。會上公布，「十四五」以來，獲批國產創新藥市場規模達1000億元人民幣。



大會公布數據顯示，「十四五」以來，中國國產創新藥數量和質量齊升，共有113個國產創新藥獲批上市，是「十三五」獲批新藥數量的2.8倍，市場規模達1000億元。

「十四五」以來，中國高端醫療器械加速創新突破。中國企業開發的創新醫療器械共165個獲批上市，產品融合運用深度學習、磁懸浮、增材制造等前沿技術。

「十四五」期間，中國共有規模以上醫藥工業企業13萬家，可生產2萬餘種藥品及醫療器械。

另一方面，工業和信息化部統計數據顯示，今年以來，中國有37個創新藥、51個創新醫療器械獲批上市，在研新藥數量躍居全球第二位。今年9月份，全國醫藥工業增加值增速達到10.5%，佔全部工業比重達3.7%。

工業和信息化部部長金壯龍。（澎湃新聞）

工業和信息化部部長金壯龍表示，加快重大創新產品產業化進程，統籌補鏈強鏈，紮實開展產業鏈上下遊協同攻關，推動生物合成、基因編輯、AI制藥等前沿技術轉化。

工業和信息化部表示，下一步，將推動醫藥工業轉型升級，增強醫藥生產供應能力，加強臨床短缺藥品、兒童藥品、罕見病用藥研發生產，增加產能儲備，進一步擴大醫藥產業開放合作。