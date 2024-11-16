駐港部隊：海軍「破浪」號風帆訓練艦11月18至20日技術停靠香港

據中國人民解放軍駐香港部隊周六（16日）消息，根據年度計劃，中國海軍「破浪」號風帆訓練艦將於11月18日至20日技術停靠香港。



據了解，「破浪」號是中國海軍首艘風帆訓練艦，主要用於海軍院校學員進行攀高桅、操帆纜、打繩結、天文航海等基本船藝技能和傳統航海技能訓練，同時肩負開展對外軍事交流和宣揚海軍特色文化等職能。

「破浪」號是中國海軍首艘風帆訓練艦。（中國駐印尼大使館）

國防部發言人張曉剛早前表示，根據年度計劃，8月中旬至11月下旬，「破浪」號風帆訓練艦將組織遠海實習訓練並訪問越南、印尼、斯里蘭卡、新加坡等國家，技術停靠香港。此次任務旨在提升海軍生長軍官學員職業素養，加強與到訪國海軍的交流、合作與互信，為構建海洋命運共同體貢獻力量。

2016年5月17日，「破浪」號在廣船國際南沙廠區開工。建造工期大約18個月，2017年底下水。2016年9月26日上午，「破浪」號接艦部隊組建儀式在廣州舉行。「破浪」號風帆訓練艦隸屬解放軍海軍大連艦艇學院訓練艦支隊。設計為三桅全裝備快速帆船。艦長85米、寬11米，排水量1200多噸，最大帆面積2630平方米，最大使帆航速約18節，可以同時供50個海軍學員實習。