珠海車撞人｜珠海常委：保障傷者得到最佳治療　促偵辦嚴懲兇手

廣東珠海市於本月11日晚間發生惡性駕車衝撞行人事件，釀成35人死亡、43人受傷的慘劇。據央視報道，周六（16日），珠海市人民檢察院依法以涉嫌以危險方法危害公共安全罪對疑犯樊某批准逮捕。

11月16日，珠海市委常委會召開會議，兼進行體育中心駕車沖撞行人案件處置工作指揮部會議，要求讓每一位受傷者都得到最佳治療，最大限度減少因傷死亡、因傷致殘，同時督促推進案件偵辦，盡快查明案件真相，依法嚴懲兇手，實事求是發布案件信息，還群眾以公道，還社會以安定。



會議強調，要集中優質醫療資源，竭盡所能讓每一位受傷者都得到最佳治療，最大限度減少因傷死亡、因傷致殘，同時在保障好傷員和家屬身心健康的基礎上，妥善周到做好善後處置工作，努力幫助解決更多實際困難。

要高質高效推進案件偵辦，盡快查明案件真相，依法嚴懲兇手，實事求是發布案件信息，還群眾以公道，還社會以安定。

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要舉一反三開展風險源頭治理，全面加強社會面治安防控，紮實開展拉網式排查打擊整治行動，強化對人員密集場所和重點部位的巡邏防控，及時消除各類突出治安隱患，有力保障社會面安全。

要進一步加強公共場所安全管理，突出人防、物防、技防相結合，落實人車分流和硬質隔離，升級安全基礎設施配置，全面提升維護公共安全效能。

要紮實推進社會矛盾問題專項治理，堅持和發揚新時代「楓橋經驗」，構建從排查、發現到化解的工作閉環，推進矛盾糾紛多渠道化解。

要時刻繃緊安全生產這根弦，聚焦道路交通、工程建設、危化品、工貿、特種設備等重點行業領域，持續推進風險隱患排查整治，牢牢守住不發生重特大事故的底線。

各級黨委政府要牢固樹立以人民為中心的發展思想，切實扛起「促一方發展、保一方平安」的政治責任，黨政「一把手」要親自抓、親自管，一竿子插到底，職能部門要因應形勢變化、改進工作方法，不斷提升風險防範、精準打防、應急處突能力水平，確保全市社會大局穩定，以堅定決心、有力舉措打造更高水平的平安珠海。