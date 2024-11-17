珠海航展閉幕　簽約金額超2800億　含殲-35A在內150項展品首亮相

11月12日開幕的第十五屆中國航展今日（17日）閉幕。 本屆航展，殲-35A和殲-15T等多型戰機、紅旗-19地空導彈武器系統、月背月壤樣品等首次正式亮相。觀眾累計參觀規模近60萬人次，簽約金額超2800億人民幣。



據悉，本屆中國航展參展企業數量較上屆增長超38%。境外展商數量由上屆的78家增至本屆的159家，增長104%。其中俄羅斯、法國、美國、沙特以展團形式參展。

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本屆航展中，中國空軍新型隱形戰機殲-35A首次公開亮相。除殲-35A外，有約150項展品是首次亮相，新展品比例達75%。

此外，長征六號丙、長征八號甲、長征十二號運載火箭和商業火箭發動機、東方紅四號E衛星平台、商業衛星運管系統，以及低空空域一體化解決方案、無人運輸機、無人機智能無人值守平台等展品也在本屆航展重點亮相，展示航天科技集團在商業航天和低空經濟領域的發展優勢和戰略佈局，以及加快發展新質生產力、推動高質量發展所取得的成果。