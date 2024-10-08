有片｜河南動物園老虎「壁咚」觀光大巴 網民：誰下車當武松？
撰文：林芷瑩
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十一國慶假期間，在河南洛陽某動物園內，一隻老虎在遊客乘坐的觀光大巴附近徘徊時，突然起身「壓住」大巴，現場遊客驚叫連連。
目擊者介紹，觀光大巴當時正載着遊客在園內行駛，突然一隻體型龐大的老虎從旁邊衝出來，前半身爬上大巴左側。影片顯示，老虎用前爪摸了摸車窗後，再伸脷舔車窗後才離開。
目擊者續稱，老虎的體型非常大，一旦近距離觀看老虎，就會感到非常壓迫，「你離牠近了，就會發現真的好大好大」。
網民睇法：
武松打死這玩意？
不得不說武松有兩下子
不知到底是人玩耍老虎，還老虎玩耍人呢
真怕它一爪子拍碎玻璃啊，看著都害怕
老虎：這一車是我的外賣嗎？
老虎：趕緊叫武松滾出來
老虎：這個罐頭怎麽開
看著滿車的食材，老虎饞死了
誰下車當武松
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