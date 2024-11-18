上海黃金電商「麥多多」爆雷　低價誘400消費者購金　涉騙數億元

上海黃金電商平台「麥多多」近日疑似爆雷，吸引大量消費者以低於市場價格的優惠購買黃金後，卻未能交付貨物，甚至無法退款，警方已受理立案。該平台成立僅7個月，據報涉案金額或達數億元人民幣。



綜合媒體報道，「麥多多」主打奢侈品購物，尤其是黃金產品，平台以每克低於市場價20元人民幣的價格吸引投資者。消費者在平台上購買黃金後，大多數初次交易的貨品會如期到達，並通過檢測確認品質，但隨著交易次數增加，平台突然斷聯，甚至發生人去樓空的情況。

消費者從麥多多平台上買到的黃金。（微博）

據了解，受害者建立的微信群組已有超過400名成員，受騙金額從數萬至百萬元不等（人民幣，下同）。一名受害者王艷表示，她已支付66.4萬元購買黃金，但相關貨品從未到貨，其中大部分資金來自貸款，對她造成嚴重經濟損失。

有報道稱，部分受害者發現「麥多多」辦公地點空無一人後報警，上海市公安局迅速立案，並控制了公司相關負責人。據了解，該平台屬於上海麥個購網絡科技有限公司。

今年以來，國際金價屢創新高，吸引大量內地投資者入市。但美國前總統特朗普當選後，美元走強，金價近日回落，可能對消費者的心理預期造成影響。專家指出，該類黃金電商平台以低價吸引眼球，可能利用市場熱潮進行短期詐騙。