石頭噴漆冒充翡翠直播詐騙　雲南邊境派出所搗毀犯罪窩點拘捕7人

雲南德宏搗毀一個以噴漆冒充翡翠再直播的詐騙窩點，當場拘捕7人，查獲疑似合成玉石加工料289塊、用於直播手機4部、切割機1台、噴漆1瓶。



《澎湃新聞》報道，10月下旬，雲南德宏邊境管理支隊章鳳邊境派出所民警，通過走訪摸排發現一條涉玉石直播詐騙線索，隨即聯合隴川縣公安機關成立專案組調查此案。

經調查，自今年年初以來，以熊某、黃某為首的直播詐騙團夥通過招募多人充當主播、客服（水軍）和貨主，開設多個直播間，並購買獨龍玉和東陵玉冒充緬甸翡翠在「Good播」App實施玉石直播詐騙，營造「低價購買原石」「開漲」高價賣出的假象，讓被害人誤以為可輕鬆以低成本投入即可賺大錢的假象。

犯罪集團用普通石頭噴綠漆冒充翡翠原石，設置低價陷阱誘導消費者。（澎湃新聞）

警方查獲疑似合成玉石加工料289塊。（澎湃新聞）

據統計，今年4月至10月，該詐騙團夥通過玉石直播詐騙，共計非法獲利40餘萬元。目前，該案件正在進一步偵辦中。

民警介紹，犯罪集團用普通石頭噴綠漆冒充翡翠原石，設置低價陷阱誘導消費者，此類案件具有一定的隱蔽性，並提醒高質量翡翠原石絕不會在直播間以極低的價格出售，消費者應該保持警惕，避免受到欺詐。

德宏地處祖國西南邊陲，與世界最大的玉石翡翠資源國——緬甸接壤。德宏州政府官網10月25日刊發的消息顯示，今年以來，當地啟動珠寶玉石翡翠行業專項整治行動，將翡翠直播問題納入群眾身邊不正之風和腐敗問題進行集中整治。

雲南德宏搗毀一噴漆冒充翡翠直播詐騙窩點。（澎湃新聞）

市場監管部門累計查辦珠寶玉石網絡直播案件24宗，全州公安機關共立案74宗，珠寶玉石直播引發警情呈下降趨勢。1月至9月，信訪部門受理轉辦涉珠寶玉石翡翠（直播）類信訪投訴同比下降31.55%。

官方數據顯示，近年來，德宏州打造了10餘個珠寶玉石直播基地，高峰時吸引近10萬人全天候開展翡翠直播交易，年直播銷售量超過800萬件，年備案直播銷售額超過100億元（人民幣）。