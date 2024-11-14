扮經濟分析師　中國男騙日本婆婆4千萬　創日本網絡騙案最高記錄

中國一名男子在日本冒充知名經濟分析師，詐騙日本七旬婆婆超8億日圓（約4千萬港幣），於11月12日遭警方逮捕，涉案金額創日本社交媒體投資詐騙案的最高金額紀錄。



據多家日媒報道，11月12日，34歲的中國男子溫某因涉嫌與他人合謀犯下巨額欺詐案被茨城縣警方逮捕。該案受害者為日本茨城縣一名71歲女性，其被騙金額總計達8億900萬日圓（約港幣4000萬），創下日本社交媒體投資詐騙的最高金額紀錄。

34歲中國男子溫某。

據警方披露，溫某及同夥通過社交媒體冒充日本知名經濟分析師森永卓郎，以「每月可獲85%的利潤」為餌，誘騙受害者於2023年10月至2024年4月期間向其轉賬40餘次。

此外，溫某還指示同夥於2023年12月兩次在茨城縣車站從受害女性處接收現金共計8300萬日圓（約港幣414萬）。據悉，茨城縣警方目前仍就案件細節進行深入調查。