東方公主號郵輪突發大火　港產片《賭俠》《賭神》《賭聖》拍攝地

撰文：朱加樟
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停泊在天津市濱海新區的「東方公主」號郵輪今日（18日）突發大火，明火已撲滅，火災未造成人員傷亡。「東方公主」號郵輪曾是有名的影視基地，經典港產片《賭俠》、《賭神》、《賭聖》等影片都在郵輪上拍攝。

「東方公主」號郵輪今日（18日）突發大火。（影片截圖）
「東方公主」號郵輪今日（18日）突發大火。（影片截圖）
「東方公主」號郵輪今日（18日）突發大火。（《大皖新聞》）

內媒報道指，網傳影片顯示，「東方公主」號郵輪被大火和滾滾濃煙所包圍。郵輪所屬公司之一的順天齋（北京）文化發展有限公司的負責人指，火災發生在上午，由裝修作業不慎引發，但幸運的是火已被及時撲滅，且未造成任何人員傷亡。

周星馳、周潤發、劉德華曾在郵輪上拍戲

公開資料顯示，「東方公主」號郵輪建造於1967年，上面設有旅遊觀光、咖啡廳、海景客房等綜合設施，曾是一個有名的影視基地，《賭俠》、《賭神》、《賭聖》等周星馳、周潤發、劉德華主演的電影都在郵輪上拍攝。

「東方公主」號郵輪曾是東南亞一帶最豪華的賭船，被譽為「海上拉斯維加斯」，因「慕馬案」主角之一、原瀋陽市副市長馬向東一夜豪賭千萬而「名揚」全國，2002年在因拖欠中國海員工資而被廣州海事法院扣留後幾經易手，最終被天津市濱海新區國有資產投資經營有限公司買進，並於2002年12月25日落戶天津濱海新區。

「東方公主」號郵輪船長150.28米，寬21米，排水量10298噸。經改造後的「東方公主」號郵輪共有六層，集觀光、餐飲、娛樂、休閒、演藝於一體，遊覽面積為8000多平方米，共設有40餘間客房供遊客入住。

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