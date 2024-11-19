跨國醫療巨頭裁員潮延燒　強生中國裁員20%　大幅縮編外科部門

跨國醫療巨頭強生（Johnson & Johnson）近日被曝出在中國區進行新一輪裁員，涉及規模約達20%，主要影響外科部門。據了解，裁員通知以電郵形式發送，離職補償依工作年限分為「N+1」、「N+2」及「N+3」方案，部分員工離職日期設定為今年底。



綜合《南方都市報》、《第一財經》等內媒報道，一名強生中國員工透露，此次裁員屬於業務架構調整，波及範圍廣泛，而公司對相關消息未做公開回應。據悉，強生外科事業部將於明年1月1日重組為六大部門，包括微創與能量外科事業部、傷口閉合事業部、生物外科事業部等。

多方分析認為，強生中國此舉反映跨國醫療企業在中國市場面臨的挑戰。業界人士指出，內地推動醫療耗材集體採購、激烈的市場競爭以及跨國公司對華業務重新評估等，均是裁員潮的原因。此前，葛蘭素史克（GSK）、美敦力等企業也在中國進行裁員。

根據強生10月最新財報，今年第三季銷售額同比增長5.2%至224.71億美元，但淨利潤下滑37.5%至26.94億美元。亞太地區營收同比微增0.5%，佔全球營收比重約15.5%。儘管如此，強生仍在中國進行業務精簡，逐步聚焦醫療科技和創新製藥領域。

公開資料顯示，強生自2023年以來多次裁員，包括合併業務部門及關閉部分製藥業務。公司未對裁員行動公開表態，業內人士指出，這是全球業務調整的一環。